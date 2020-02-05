 Сенатори США висловили підтримку Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2020

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Новини

Сенатори США висловили підтримку Україні

Попри внутрішні суперечності через справу про імпічмент Дональду Трампу сенатори від Республіканської та Демократичної партій США під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявили про підтримку України.

прапори України та США

Сенатори США запевняють Україну в підтримці

Сенатори від Республіканської та Демократичної партій США запевнили президента України Володимира Зеленського у двопартійній підтримці України попри внутрішньополітичні розбіжності в Сполучених Штатах через справу з імпічментом очільнику країни Дональду Трампу. Про це три сенатори, які входять до підкомітету Сенату США з питань співробітництва у сфері європейської та регіональної безпеки, заявили після зустрічі з українським президентом у Києві, у п'ятницю, 14 січня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми приїхали сюди, щоб продемонструвати нашу підтримку хороброму народу України, а також підтримку тієї боротьби, яку президент Зеленський веде із корупцією, і стверджує, що хоче подолати корупцію", - сказав сенатор-республіканець Рон Джонсон.

"Україна не була винна у справі імпічменту"

Водночас сенатор-демократ Кріс Мерфі зазначив, що США щойно пережили "досить непростий момент" в американській політиці, і сенатори по-різному голосували з питання про імпічмент президента США Дональда Трампа, але вони разом приїхали в Україну. "Тому що в нас немає розбіжностей щодо політики підтримки України, підтримки її оборони та здійснення реформ", - наголосив Мерфі.

Демократ висловив переконання, що Зеленський не хотів і не хоче бути залученим у внутрішню політику США. Мерфі також заявив, що "Україна не була винна у справі імпічменту". "Наш меседж дуже чіткий: ми хочемо, щоб питання і справа імпічменту залишилися позаду, й ми разом, і республіканці, і демократи, рухалися вперед у справі підтримки України", - зазначив він.

DW.COM

Адміністрація президента США Дональда Трампа блокує публікацію повної версії електронних листів, що стосуються процесу надання військової допомоги для України. (02.02.2020)

Сенат США, де більшість мають республіканці, не підтримав імпічмент президента країни Дональда Трампа. З республіканців за однією статтею обвинувачення Трампа визнав винним лише сенатор Мітт Ромні. (05.02.2020)

При цьому сенатор від Республіканської партії Джон Баррассо наголосив, що він і його колеги приїхали висловити підтримку українському народу та президенту Зеленському. "Відносини між Україною та США є дуже важливими для народів двох країн, і ми тут для того, щоб зміцнювати ці відносини", - сказав він.

Водночас Володимир Зеленський подякував сенаторам за підтримку, а також - за фінансову, військову і технічну допомогу. Як зазначається на сайті глави української держави, сторони обговорили перебіг реформ в Україні та наголосили на пріоритетності антикорупційної реформи та співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Справа про імпічмент

Нагадаємо, до початку процедури імпічменту призвів скандал в США, що розгорівся через телефонну розмову в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України.

Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній - син імовірного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Аби спонукати Київ до розслідування, як стверджувало обвинувачення, Трамп притримав надання Україні військової допомоги, виділеної Конгресом.

Однак справа про імпічмент завершилася провалом - 5 лютого Верхня палата Конгресу США - Сенат - не підтримала усунення з посади Дональда Трампа.

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