Сектор Гази: ракетний обстріл попри повідомлення про перемир'я

В Ізраїлі й надалі фіксують ракетні обстріли ізраїльських території ісламістами з Сектора Гази попри повідомлення представників ісламістської палестинської організації "Ісламський джихад" про домовленість із армією Ізраїлю про припинення вогню. Зранку четверга, 14 листопада, не менше п'яти ракет було випущено з території Сектора Гази в ізраїльський бік. За даними армії Ізраїлю, дві з них було перехоплено системами протиракетної оборони "Залізний купол", передає Reuters.

Раніше ісламісти повідомляли, що перемир'я розпочалося 14 листопада о 5:30 за місцевим часом. Так само речник ісламістів розповів, що режиму припинення вогню вдалося досягти за посередництва Єгипту, передає агенція новин dpa. Згодом спецпредставник ООН з питань врегулювання на Близькому Сході Ніколай Младенов написав на своїй сторінці в соцмережі Twitter, що до досягнення цих домовленостей доклало руку й ООН.

Ізраїль не коментує повідомлення про перемир'я

Водночас речник ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху не став коментувати повідомлення про перемир'я з палестинськими ісламістами. Проте представник ізраїльських збройних сил визнав, що армію "поінформували" про досягнення режиму припинення вогню з "Ісламським джихадом".

За даними палестинської організації, досягнуті домовленості передбачають зокрема припинення точкових операцій ізраїльтян з метою ліквідації палестинських бойовиків, захист палестинський демонстрантів на вихідні та на свята у прикордонних районах, а також заходи задля завершення блокади Ізраїлем Сектора Гази.

Натомість міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що точкові операції з метою ліквідації екстремістів "виправдалися" й триватимуть надалі - попри заяви про припинення вогню, повідомляє агенція новин AP.

Понад 30 загиблих з палестинського боку

Представники палестинської влади також повідомили, що за кілька днів збройного протистояння внаслідок артилерійських обстрілів та авіаударів ізраїльської армії загинуло 34 палестинці. Більшість із загиблих були бойовиками, визнають самі палестинці. Десятки інших отримали різноманітні поранення.

Ізраїль повідомляє про десятки поранених унаслідок обстрілів палестинцями ізраїльських території. За даними армії Ізраїлю, із Сектора Гази за ці кілька днів було випущено близько 450 ракет.

Як повідомлялося, збройне протистояння між ісламістами та ізраїльською армією розпочалося 12 листопада.