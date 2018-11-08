Сектор Гази: загинули ізраїльський військовий та семеро палестинців

Під час операції ізраїльських сил у Секторі Гази у ніч на понеділок, 12 листопада, загинув офіцер армії Ізраїлю та семеро палестинців. Внаслідок стрілянини ще кілька військовослужбовців Ізраїлю були поранені, повідомляє ізраїльська армія. За даними адміністрації Сектора Гази, загиблі палестинці були членами мілітаризованого крила ХАМАС, зазначає агенція новин AP.

За даними збройного крила ХАМАС, ізраїльські військові під прикриттям у цивільному автомобілі проїхали на територію Гази та застрелили одного з місцевих керівників ХАМАС Нур ель-Діна Барака. Через це почалася стрілянина, а ще пізніше ізраїльські ВПС нанесли удари з повітря для того, щоб прикрити відхід своїх військових.

За повідомленням штабу ізраїльської армії, після інциденту палестинці випустили у бік Ізраїлю 17 ракет, три з яких були перехоплені.

Через інцидент прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перервав візит до Парижа, де він брав участь у заходах з нагоди 100-ліття завершення Першої світової війни.

Напруга між Ізраїлем та Сектором Гази посилилася навесні цього року. Від кінця березня на кордоні проходять антиізраїльські протести, які часом призводять до зіткненьз ізраїльськими силами безпеки. За цей час загинули більше 220 палестинців. Щодо ізраїльсьої армії, то з урахуванням нинішньої жертви кількість загиблих становить дві особи.