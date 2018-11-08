 Сектор Гази: загинули ізраїльський військовий та семеро палестинців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2018

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Новини

Сектор Гази: загинули ізраїльський військовий та семеро палестинців

У Секторі Гази загинув офіцер ізраїльської армії, а також бійці палестинської терористичної організації ХАМАС. Прем'єр Ізраїлю перервав візит до Парижа.

Члени збройного крила ХАМАС (архівне фото)

Члени збройного крила ХАМАС (архівне фото)

Під час операції ізраїльських сил у Секторі Гази у ніч на понеділок, 12 листопада, загинув офіцер армії Ізраїлю та семеро палестинців. Внаслідок стрілянини ще кілька військовослужбовців Ізраїлю були поранені, повідомляє ізраїльська армія. За даними адміністрації Сектора Гази, загиблі палестинці були членами мілітаризованого крила ХАМАС, зазначає агенція новин AP.

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Представники радикального палестинського воєнізованого руху ХАМАС після чергового загострення в Секторі Гази оголосили про досягнення перемир'я з Ізраїлем. З боку Ізраїлю інформацію поки не підтвердили. (10.08.2018)

Переходом Ерез між Ізраїлем та Сектором Гази відтепер зможуть користуватись лише для перевезення гуманітарних вантажів та надання медичної допомоги. Для громадян його закрили на невизначений термін. (19.08.2018)

За даними збройного крила ХАМАС, ізраїльські військові під прикриттям у цивільному автомобілі проїхали на територію Гази та застрелили одного з місцевих керівників ХАМАС Нур ель-Діна Барака. Через це почалася стрілянина, а ще пізніше ізраїльські ВПС нанесли удари з повітря для того, щоб прикрити відхід своїх військових. 

За повідомленням штабу ізраїльської армії, після інциденту палестинці випустили у бік Ізраїлю 17 ракет, три з яких були перехоплені.

Через інцидент прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перервав візит до Парижа, де він брав участь у заходах з нагоди 100-ліття завершення Першої світової війни.  

Напруга між Ізраїлем та Сектором Гази посилилася навесні цього року. Від кінця березня на кордоні проходять антиізраїльські протести, які часом призводять до зіткненьз ізраїльськими силами безпеки. За цей час загинули більше 220 палестинців. Щодо ізраїльсьої армії, то з урахуванням нинішньої жертви кількість загиблих становить дві особи.

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