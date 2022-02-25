Якою має бути сексуальна освіта? Три історії з Європи (18.01.2022)

Молоді європейці відверто поговорили з DW на тему сексуальної освіти. Їхні історії різні, але висновок з них можна зробити один: чим краща сексуальна освіта в школі, тим менше проблем у людей згодом виникає в цій сфері.