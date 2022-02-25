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Секс

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "секс".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Кельні священника ув'язнили на 12 років за сексуальне насильство над дітьми

У Кельні священника ув'язнили на 12 років за сексуальне насильство над дітьми 25.02.2022

70-річного священника визнали винним у скоєнні 118 злочинів на сексуальному ґрунті. Він багато років змушував дітей до сексу, користуючись довірливими стосунками з ними.
У хлопчиків - пеніс, а у дівчаток? У німецьких підручниках з'явився клітор

У хлопчиків - пеніс, а у дівчаток? У німецьких підручниках з'явився клітор 17.02.2022

У німецьких підручниках тепер міститься зображення та докладний опис не лише чоловічого статевого органа.
Легалізація марихуани - переваги та ризики

Легалізація марихуани - переваги та ризики 25.01.2022

Відмінний секс та захист від COVID-19 - з одного боку. Проблеми з концентрацією уваги та шкода здоров'ю в довгостроковій перспективі - з іншого. Останні дані науковців про наслідки вживання канабісу - в огляді DW.
Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - Європа у фокусі (відео)

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (відео) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
Представники католицької церкви в Німеччині здійснили камінгаут

Представники католицької церкви в Німеччині здійснили камінгаут 24.01.2022

125 священників-католиків, референтів громад, викладачів та працівників церковної адміністрації заявили про свою приналежність до спільноти ЛГБТК+.

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (24.01.2022) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.

Якою має бути сексуальна освіта? Три історії з Європи (18.01.2022) 18.01.2022

Молоді європейці відверто поговорили з DW на тему сексуальної освіти. Їхні історії різні, але висновок з них можна зробити один: чим краща сексуальна освіта в школі, тим менше проблем у людей згодом виникає в цій сфері.

Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (відео)

Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (відео) 02.12.2021

Попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі, українські школярі отримують мізерно мало інформації про профілактику цього захворювання, зокрема про контрацепцію.
Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (01.12.2021)

Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (01.12.2021) 01.12.2021

Попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі, українські школярі отримують мізерно мало інформації про профілактику цього захворювання, зокрема про контрацепцію. Тож, за сексуальне виховання молоді вирішили взятися громадські секс-просвітниці.
Приховані за масками: виставка у Мангеймі показує реальний світ проституції

Приховані за масками: виставка у Мангеймі показує реальний світ проституції 25.11.2021

Фотограф Гюп Єрлікая розвінчує міфи про проституцію і показує секс-працівниць не знеособленими істотами, а людьми з власними переживаннями та надіями.
Суд зобов'язав Кевіна Спейсі виплатити 31 мільйон продюсерам Карткового будинку

Суд зобов'язав Кевіна Спейсі виплатити 31 мільйон продюсерам "Карткового будинку" 23.11.2021

Майже 31 мільйон доларів має виплатити актор Кевін Спейсі, який звинувачувався у сексуальних домаганнях, компанії, що зняла серіал "Картковий будинок".

Ганна Улюра: Гомосексуальність у сучасній українській прозі, або Райдуга, намальована простим олівцем

Ганна Улюра: Гомосексуальність у сучасній українській прозі, або Райдуга, намальована простим олівцем 15.11.2021

"Щодо української квір-прози склалася доста дивна ситуація: її немає, але вона дратує", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
Життя астронавтів: сім відповідей на гарячі запитання (фотогалерея)

Життя астронавтів: сім відповідей на "гарячі" запитання (фотогалерея) 12.11.2021

Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата в астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.
Сім фактів з життя астронавтів

Сім фактів з життя астронавтів 12.11.2021

Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.

Щеплення у… віденському борделі (12.11.2021) 12.11.2021

В одному з борделів Відня можна зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 та провести час з "дамою на вибір". Після щеплення клієнт отримає ваучер на відвідини борделю вартістю 40 євро. Так в Австрії хочуть пришвидшити темпи вакцинації.
Відставка шеф-редактора Bild: чому звільнили найвпливовішого журналіста Німеччини

Відставка шеф-редактора Bild: чому звільнили найвпливовішого журналіста Німеччини 20.10.2021

Axel Springer повідомив про відставку шеф-редактора Bild Райхельта після публікації NYT про його недоречну поведінку щодо молодої співробітниці газети. Скандал стався на тлі придбання німецьким концерном ЗМІ у США.
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