Сексуальні зловживання у католицькій церкві (відео)

Зокрема і в Німеччині спливли сотні випадків зловживань. Один з найкричущіших - 550 хлопчиків з церковного хору у Регенбургу у різні роки стали жертвами сексуального насильства. Від Папи Римського очікують тепер рішучих дій, аби покласти край сексуальним зловживанням у католицькій церкві.



