 Сексуальні зловживання у католицькій церкві (відео) | Головна | DW | 28.08.2018

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Сексуальні зловживання у католицькій церкві (відео)

Католицька церква останнім часом часто спливає на перших шпальтах газет в різних країнах через сексуальні злочини. DW зробила добірку найрезонансніших випадків.

Сексуальні злочини у католицькій церкві

Сексуальні злочини у католицькій церкві

Зокрема і в Німеччині спливли сотні випадків зловживань. Один з найкричущіших - 550 хлопчиків з церковного хору у Регенбургу у різні роки стали жертвами сексуального насильства. Від Папи Римського очікують тепер рішучих дій, аби покласти край сексуальним зловживанням у католицькій церкві.


 

DW.COM

Коментар: Католицька церква Папи Римського - моральний банкрут

Візит Папи Римського до Ірландії був затьмарений скандалом через сексуальне насильство в католицькій церкві. Лінгвіст і релігієзнавець Александер Ґерлах переконаний: у нинішній формі ця церква не має майбутнього. (27.08.2018)  

Папа Римський в Ірландії вибачився перед жертвами сексуального насильства

Папа Римський Франциск назвав сексуальне насильство в церкві "відкритою раною", яка змушує шукати справедливості. Утім, деякі із жертв домагань скаржаться на брак готовності Ватикану до реальних змін. (26.08.2018)  

Ватикан засудив злочини священиків-педофілів у США

Папа Римський Франциск запевнив, що виступає на боці жертв священиків, які протягом 70 років чинили розпусні дії або ґвалтували дітей у США. Він заявив, що такі злочини мають бути покарані. (17.08.2018)  