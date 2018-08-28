Сексуальні зловживання у католицькій церкві (відео)

Католицька церква останнім часом часто спливає на перших шпальтах газет в різних країнах через сексуальні злочини. DW зробила добірку найрезонансніших випадків.
Зокрема і в Німеччині спливли сотні випадків зловживань. Один з найкричущіших - 550 хлопчиків з церковного хору у Регенбургу у різні роки стали жертвами сексуального насильства. Від Папи Римського очікують тепер рішучих дій, аби покласти край сексуальним зловживанням у католицькій церкві.
Візит Папи Римського до Ірландії був затьмарений скандалом через сексуальне насильство в католицькій церкві. Лінгвіст і релігієзнавець Александер Ґерлах переконаний: у нинішній формі ця церква не має майбутнього. (27.08.2018)
Папа Римський Франциск назвав сексуальне насильство в церкві "відкритою раною", яка змушує шукати справедливості. Утім, деякі із жертв домагань скаржаться на брак готовності Ватикану до реальних змін. (26.08.2018)