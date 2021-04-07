Секретар РНБО Олексій Данілов: Питання війни залежить лише від Путіна

Україна не здійснюватиме спроб повернути окуповані території на Донбасі силою, однак готова захищатися від подальших нападів. Про це у середу, 7 квітня, в інтерв'ю інформагентству Reuters заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов.

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На думку Данілова, нарощування російською владою військ та озброєння поблизу кордону з Україною має на меті об'єднати росіян проти зовнішнього ворога та відволікти від внутрішніх проблем.

Можлива подальша ескалація ситуації залежатиме від дій, до яких вдасться президент РФ Володимир Путін, вважає секретар РНБО. "Питання війни залежить лише від Путіна", - наголосив Данілов. За його словами, проблема полягає в тому, що "Путіну не шкода людей". "Для нас кожна втрата зараз на фронті - це біль, для нас це - трагедія", - запевнив він.

Данілов стверджує, що з огляду на парламентські вибори в Росії у вересні цього року та внутрішні подразники, як-от заарештований критик Кремля Олексій Навальний, російська влада намагається перевести увагу на зовнішнього ворога. За словами секретаря РНБО, ключовим тут є внутрішній фактор, однак Москва сама для себе вигадує зовнішніх ворогів, аби вирішувати внутрішні проблеми.

Занепокоєння через дії Росії поблизу кордону з Україною

Останніми днями Росія посилила присутність своїх військ поблизу кордону з

Україною, що викликало занепокоєння у Вашингтоні, Брюсселі та в європейських столицях. Також спостерігається загострення боїв на Донбасі. Захід вимагає від Москви пояснення таких дій. Президент України Володимир Зеленський каже про "гру м'язами" з боку Москви з метою тиску на переговорах.

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Тим часом у Кремлі запевняють, що російські війська переміщуються на території РФ і нікому не загрожують. Тю тезу речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков знову повторив і 7 квітня, мовляв, збройні сили РФ перебувають на території РФ там, "де це визнано необхідним та доцільним", цитує агенція новин "Інтерфакс". На запитання, як довго угруповання військ залишатиметься поблизу кордону з Україною, Пєсков зазначив: "Настільки довго, наскільки це знову-таки буде визнано доцільним нашим військовим керівництвом та верховним головнокомандувачем".