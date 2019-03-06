 Секретар РНБО Олександр Турчинов подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

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Новини

Секретар РНБО Олександр Турчинов подав у відставку

У зв'язку з майбутнім припиненням повноважень чинного президента України у відставку подав секретар РНБО Олександр Турчинов.

Олександр Турчинов подав у відставку з посади секретаря РНБО

Олександр Турчинов подав у відставку з посади секретаря РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов у п'ятницю, 17 травня, подав у відставку, повідомляє прес-служба РНБО з посиланням на його заяву.

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Турчинов наголосив, що вирішив подати у відставку "у зв'язку з припиненням повноважень президента України (Петра Порошенка. - Ред.), який призначав мене на посаду". "Прошу розглянути питання щодо припинення відповідно до законодавства моїх повноважень як секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну", - йдеться в заяві Турчинова.

Після втечі Віктора Януковича з України в лютому 2014 року Турчинов обійняв посаду голови Верховної Ради, а потім на чотири місяці став виконуючим обов'язки глави держави. Він був призначений секретарем РНБО у січні 2015 року. Головою Ради національної безпеки і оборони України є президент України, він формує персональний склад ради.

Раніше у п'ятницю глава адміністрації президента Ігор Райнін і міністр закордонних справ Павло Клімкін вирішили подати у відставку. 16 травня перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко склала повноваження представниці України в підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях і уповноваженої президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться у понеділок, 20 травня.

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