Секретар РНБО Олександр Турчинов подав у відставку

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов у п'ятницю, 17 травня, подав у відставку, повідомляє прес-служба РНБО з посиланням на його заяву.

Турчинов наголосив, що вирішив подати у відставку "у зв'язку з припиненням повноважень президента України (Петра Порошенка. - Ред.), який призначав мене на посаду". "Прошу розглянути питання щодо припинення відповідно до законодавства моїх повноважень як секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну", - йдеться в заяві Турчинова.

Після втечі Віктора Януковича з України в лютому 2014 року Турчинов обійняв посаду голови Верховної Ради, а потім на чотири місяці став виконуючим обов'язки глави держави. Він був призначений секретарем РНБО у січні 2015 року. Головою Ради національної безпеки і оборони України є президент України, він формує персональний склад ради.

Раніше у п'ятницю глава адміністрації президента Ігор Райнін і міністр закордонних справ Павло Клімкін вирішили подати у відставку. 16 травня перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко склала повноваження представниці України в підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях і уповноваженої президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться у понеділок, 20 травня.