 Секретар РНБО Данілов розповів про секретний план оборони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2021

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Новини

Секретар РНБО Данілов розповів про секретний план оборони

Олексій Данілов заявив, що затверджений РНБО план оборони України є секретним документом і буде реалізований у разі війни.

За словами Олексія Данілова, План оборони є секретним документом і його змісту не будуть оприлюднювати

За словами Олексія Данілова, План оборони є секретним документом і його змісту не будуть оприлюднювати

Затверджений Радою національної безпеки і оборони (РНБО) план оборони України є секретним документом і буде реалізований у разі війни. Про це увечері в п'ятницю, 15 жовтня, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу "Україна", повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

"Члени РНБО, природно, бачили цей документ. Він цілком таємний. Це не документ, який з'явився за день-два... Над планом працювали два роки за дорученням президента України. Він є досить фундаментальним документом... Але це на час війни, тому він і має таку назву - план оборони", - зазначив Данілов.

За його словами, в документі містяться, зокрема, пункти про кібербезпеку та інформаційну безпеку. Крім того, в плані оборони передбачено повну взаємодію всіх органів центральної влади, місцевої влади, військових. Він також має відношення до застосування  закону про територіальну оборону. "Усі ці компоненти зведені в єдину систему координат", - пояснив секретар РНБО. Він також додав, що "з цього приводу будуть обов'язкові великі військові навчання за дорученням президента України".

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Як повідомлялося, на засіданні в п'ятницю РНБО затвердила план оборони України. Як зазначив Данілов, подібний документ в країні з'явився вперше. Він передбачає механізми співпраці різних відомств у разі надзвичайних ситуацій і залучення сил територіальної оборони. "Це великий документ, над яким працювали майже два роки, який чітко дає відповіді на ті виклики, які сьогодні постали перед нашою країною", - сказав Данілов.

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Того ж дня РНБО затвердила Стратегію інформаційної безпеки України, в якій йдеться про інформаційну безпеку країнина тлі російської агресії. Ще одна стратегія, яку ухвалила Рада на засіданні, стосується біологічної безпеки і захисту України. За словами Данілова, вона покликана врегулювати дії державних органів задля протидії хворобам, таким як COVID-19.

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