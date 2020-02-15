Секретар РНБО Данілов обговорює в Ірані розслідування збиття літака МАУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов перебуває в Ірані, де обговорює проблемні питання у розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Про це в неділю, 16 лютого, повідомляється на сайті РНБО.

"Секретар РНБО України Олексій Данілов 15-17 лютого перебуває з робочим візитом в Ісламській Республіці Іран на запрошення секретаря Вищої ради національної безпеки Ісламської Республіки Іран Алі Шамхані для обговорення проблемних питань розслідування катастрофи українського літака", - йдеться у повідомленні.

У РНБО також зазначили, що Данілов вшанував пам'ять українців, які загинули внаслідок збиття літака 8 січня - спільно з послом України в Ірані Сергієм Бурділяком вони поклали квіти на місці катастрофи українського літака.

Іран і далі готовий співпрацювати з Україною

Раніше стало відомо, що Іран ще раз підтвердив готовність до співпраці з Україною в розслідуванні катастрофи літака МАУ. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф на зустрічі з міністрами України, Канади, Швеції, Афганістану і Великої Британії під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє агенція "Українські новини" з посиланням на заяву іранського МЗС. Заріф, зокрема, наголосив на відповідальній поведінці Ірану під час розгляду справи і наголосив на необхідності уникати політизації питання.

Напередодні, 15 лютого, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Київ погоджує з Іраном, де і коли відбудеться розшифровка самописців зі збитого літака. Перед цим Джавад Заріф заявив, що його країна не займатиметься бортовими самописцями збитого українського літака без присутності всіх зацікавлених у розслідуванні сторін. Глава іранського МЗС також визнав, що Тегеран не може вилучити самостійно інформацію з "чорних скриньок".

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані. В країні вже затримали кількох осіб, які можуть бути причетні до цієї трагедії.