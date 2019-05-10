 Сейм Латвії визнав депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2019

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Новини

Сейм Латвії визнав депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом

Метою радянської влади було вигнання кримських татар з їхньої історичної батьківщини та знищення їхньої культурної та соціальної спадщини, йдеться у заяві латвійського парламенту.

Сейм Латвії визнав депортацію кримських татар геноцидом

Сейм Латвії визнав депортацію кримських татар геноцидом

Сейм Латвії ухвалив заяву, присвячену 75-й річниці депортації кримських татар і на підтримку політики невизнання анексії українського півострова Криму Росією. У повідомленні, опублікованому прес-службою парламенту у четвер, 9 травня, з посиланням на численні історичні джерела зазначається, що радянська влада проводила цілеспрямований геноцид щодо багатьох народів і етнічних груп як в Радянському Союзі, так і на окупованих ним територіях.

Це стосується і кримських татар як етнічної групи: метою влади було знищення її культурної та соціальної спадщини, а також вигнання кримських татар з їхньої історичної батьківщини, наголошується в документі.

У заяві парламенту країни також наголошується, що Росія п'ять років тому незаконно анексувала Крим, і засуджується російська політика постійного пригноблення і насильства щодо кримських татар. "Неймовірно, що кримські татари вже вдруге протягом 75 років піддаються насильству, переслідуванням і змушені залишати свою батьківщину", - заявив голова парламентського комітету у закордонних справах Ріхардс Колс.

DW.COM

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Він також зазначив, що ті кримські татари, які відмовляються прийняти російське громадянство і не визнають незаконну анексію Криму, зазнають дискримінації. Їм заборонено допуск до освіти, медичних послуг, заборонено використовувати рідну мову, підтримувати традиції і культуру.

Сейм Латвії закликав міжнародну спільноту стежити за сьогоднішніми подіями в Криму. "Ми усвідомлюємо всю серйозність цієї заяви, але використовуємо правильні слова - депортація і широкомасштабний терор проти кримських татар, що відбувся 75 років тому, сьогодні слід вважати геноцидом радянської влади", - заявив Колс.

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