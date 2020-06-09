 Сезонні заробітчани: де збирати ягоди замість ЄС і скільки платять (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Сезонні заробітчани: де збирати ягоди замість ЄС і скільки платять (відео)

Планам українських заробітчан поїхати за кордон на збирання ягід цього року завадив коронавірус. Багато сезонних працівників залишилися вдома і шукають роботу на українських фермах. Які умови праці їм пропонують?

Іноземні заробітчани в ЄС

Іноземні заробітчани в ЄС

У цьому сезоні, прогнозують в асоціації "Ягідництво України", середній рівень оплати робіт зі збору ягід може становити 1000-1200 гривень щоденно. Якщо узяти збирання лохини, а цього року кілограм коштує 12 гривень, то заробити ці гроші можна, здавши 100 кілограмів ягід. А які умови праці та чи реально заробити в Україні стільки ж, як у ЄС? 

DW.COM

Заробітчани повернулися: чи дослухаються вони до заклику Зеленського? (відео)

Через пандемію коронавірусу в Україну повернулися сотні тисяч громадян, які працювали за кордоном. Для багатьох заробітчан вимушене повернення стало проблемою: вони бояться залишитися в Україні без роботи і зарплати. (14.04.2020)  

Не дочекавшись чартерів: як українські заробітчани їдуть до ЄС попри карантин

Поки країни ЄС домовляються з Україною про спецрейси для сезонних робітників, деякі українці вже їдуть на заробітки власним ходом. Як їм це вдається, попри карантин і заборону на пасажирські перевезення, з'ясовувала DW. (12.05.2020)  

Українські заробітчани на карантині: кому можуть спростити в'їзд до ЄС (відео)

Через коронавірус та закриті кордони фермерам у ЄС бракує сезонних заробітчан. Європейська комісія рекомендувала урядам ЄС спростити для них перетин кордону з дотриманням епідеміологічних приписів. (02.04.2020)  

Як коронавірус вдарить по кишені українця? (відео)

Курс гривні, повернення в Україну заробітчан з Італії та інших країн ЄС, скорочення робочих місць. Як паніка навколо коронавірусу та початок економічної кризи у світі може вплинути на гаманці українців? (13.03.2020)  

Також за темою

Заробітчани: на сезонні роботи в Україну замість Польщі? (09.06.2020) 09.06.2020

Планам українських заробітчан поїхати за кордон на збирання ягід цього року завадив коронавірус. Багато сезонних працівників залишилися вдома і тепер шукають роботу в українських фермерських господарствах. Які умови праці їм тут пропонують і чи реально заробити в Україні стільки ж, як у ЄС?

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський

Народовладдя від Зеленського: плюси і мінуси

Законопроєкт про народовладдя через референдум президент подав до ВР як невідкладний. Експертів це насторожує.  

Протести в США

Спротив Трампу з витонченістю і гідністю

США можуть стати повчальною пересторогою для демократичних суспільств, вважає Інес Поль.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  