Сезонні заробітчани: де збирати ягоди замість ЄС і скільки платять (відео)

У цьому сезоні, прогнозують в асоціації "Ягідництво України", середній рівень оплати робіт зі збору ягід може становити 1000-1200 гривень щоденно. Якщо узяти збирання лохини, а цього року кілограм коштує 12 гривень, то заробити ці гроші можна, здавши 100 кілограмів ягід. А які умови праці та чи реально заробити в Україні стільки ж, як у ЄС?