Сезонні заробітчани: де збирати ягоди замість ЄС і скільки платять (відео)

Планам українських заробітчан поїхати за кордон на збирання ягід цього року завадив коронавірус. Багато сезонних працівників залишилися вдома і шукають роботу на українських фермах. Які умови праці їм пропонують?
У цьому сезоні, прогнозують в асоціації "Ягідництво України", середній рівень оплати робіт зі збору ягід може становити 1000-1200 гривень щоденно. Якщо узяти збирання лохини, а цього року кілограм коштує 12 гривень, то заробити ці гроші можна, здавши 100 кілограмів ягід. А які умови праці та чи реально заробити в Україні стільки ж, як у ЄС?
Через пандемію коронавірусу в Україну повернулися сотні тисяч громадян, які працювали за кордоном. Для багатьох заробітчан вимушене повернення стало проблемою: вони бояться залишитися в Україні без роботи і зарплати. (14.04.2020)
Поки країни ЄС домовляються з Україною про спецрейси для сезонних робітників, деякі українці вже їдуть на заробітки власним ходом. Як їм це вдається, попри карантин і заборону на пасажирські перевезення, з'ясовувала DW. (12.05.2020)
Через коронавірус та закриті кордони фермерам у ЄС бракує сезонних заробітчан. Європейська комісія рекомендувала урядам ЄС спростити для них перетин кордону з дотриманням епідеміологічних приписів. (02.04.2020)