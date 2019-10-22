 СДПН проведе другий тур виборів свого керівництва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2019

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Новини

СДПН проведе другий тур виборів свого керівництва

Серед кандидатів у співголови СДПН є і нинішній віцеканцлер і міністр фінансів ФРН Олаф Шольц. Другий тур виборів керівництва СДПН триватиме до 30 листопада.

Голосування з обрання керівництва СДПН

Презентація результатів першого туру голосування з обрання керівництва СДПН у Берліні

Члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) оголосили результати першого туру виборів керівництва цієї політсили. Дані підрахунку голосів оприлюднили в суботу, 26 жовтня.

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Після поразки Соціал-демократичної партії Німеччини на виборах до Європарламенту її лідерка Андреа Налес йде з посади голови партії та фракції. (02.06.2019)

За тиждень після виборів до Європарламенту глава СДПН Андреа Налес подала у відставку. Це може мати серйозні наслідки для правлячої у ФРН колації на чолі з Анґелою Меркель. (02.06.2019)

У неї були великі плани з реформування німецьких соціал-демократів. Але рейтинги партії продовжують падати. Тож результати виборів змусили її піти у відставку. Що вдалося зробити першій жінці на чолі СДПН? (03.06.2019)

Під час голосування, що тривало з середини жовтня, і в якому взяло участь шість пар кандидатів на посади співголів партії, жодна з них не змогла набрати абсолютну більшість голосів. Згідно з оприлюдненими даними підрахунку голосів, 22,7 відсотка голосів отримала пара, до якої входить нинішній віцеканцлер та міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz). Його напарницею виступає політикиня з Бранденбурга Клара Ґайвітц (Klara Geywitz).

На другому місці опинилася пара кандидатів, куди входять колишній міністр фінансів землі Північний Рейн-Вестфалія Норберт Вальтер-Борйанс (Norbert Walter-Borjans) та депутатка Бундестагу Саскія Ескен (Saskia Esken). За цю пару кандидатів проголосував 21 відсоток тих членів СДПН, котрі взяли участь у голосуванні, передає агенція новин dpa з посиланням на пресслужбу СДПН.

Зазначається, що в голосуванні в першому турі виборів керівництва СДПН взяло участь 53,3 відсотка з 425 тисяч членів цієї політсили. Голосувати вони могли або в режимі онлайн або поштою. Другий тур виборів керівництва СДПН, як очікується, триватиме до 30 листопада.

Німецьким соціал-демократам довелося переобирати своє керівництво після того як на початку липня оголосила про свою відставку Андреа Налес (Andrea Nahles), котра тоді була водночас головою СДПН та керівницею фракції СДПН у Бундестазі.

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