 СДПН: Завдяки Зеленському у мирному процесі з′явилася нова динаміка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2019

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СДПН: Завдяки Зеленському у мирному процесі з'явилася нова динаміка

Нільс Шмід з Соціал-демократичної партії Німеччини бачить хороші сигнали від саміту "нормандської четвірки" у Парижі. Головне тепер - втілити домовленості у життя.

Зустріч нормандської четвірки у Парижі

Зустріч "нормандської четвірки" у Парижі

Зовнішньополітичний речник Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Нільс Шмід (Nils Schmid) позитивно оцінює підсумки саміту лідерів країн "нормандської четвірки", який відбувся у понеділок, 9 грудня, у Парижі.

"Домовленості щодо встановлення режиму тиші до кінця року, подальшого обміну утримуваними особами, початку розмінування територій є знаками, які дають надію. Все це є дуже важливими сигналами, оскільки ми хочемо завершити страждання людей на Сході України", - заявив Шмід у коментарі DW у вівторок, 10 грудня. Він також висловив сподівання, що домовленості української та російської сторін за посередництва лідерів Німеччини та Франції тепер супроводжуватимуться фактичними діями задля їхньої реалізації.

DW.COM

На зустрічі лідерів "нормандської четвірки" сторони домовилися про обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" до кінця року. Путін та Зеленський окремо провели перемовини, на яких обговорили й газове питання. (10.12.2019)

Про підсумки саміту "нормандської четвірки" у Парижі - в інтерв'ю DW з експертом німецького фонду "Наука і політика" Штеффеном Галлінґом. (10.12.2019)

Саміт лідерів Франції, Німеччини, України і Росії у Парижі, головною темою якого було врегулювання конфлікту на Донбасі, не приніс прориву. Однак перевершив очікування, які були близькими до нуля. (10.12.2019)

Представник СДПН також позитивно розцінив імпульс, який отримав процес мирного врегулювання на Донбасі після обрання Володимира Зеленського президентом України.  "Мене обнадіює те, що завдяки обранню Зеленського президентом з'явилася нова динаміка, і тому ми бачимо прогрес", - зауважив Шмід.

При цьому німецький політик наголосив, що у мирному процесі на Донбасі "вирішальне значення має поведінка Росії". "Оскільки реалізація режиму припинення вогню, як це передбачено Мінськом, є можливою лише за допомоги Росії", - переконаний Шмід.

Нагадаємо, під час переговорів у "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня лідери України, Росії, Німеччини та Франції домовилися про повне припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року, а також про обмін утримуваними у форматі "всіх на всіх", починаючи зі "всіх встановлених на всіх встановлених", також до кінця поточного року. Серед інших погоджених заходів - розведення сил на трьох додаткових ділянках до кінця березня 2020 року, відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, а також підтримка заходів із розмінування. У комюніке також наголошується, що моніторингова місія ОБСЄ повинна мати можливість працювати на всій території України для повної імплементації свого мандату. Лідери країн "нормандської четвірки" погодилися провести ще одну зустріч через чотири місяці, щоб обговорити політичні та безпекові умови, зокрема, для організації місцевих виборів у ОРДЛО.

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Результати "нормандського" саміту: що потрібно знати (10.12.2019)

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Результати "нормандського" саміту: що потрібно знати (10.12.2019)  

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