Світ шокований терактами на Шрі-Ланці, у яких загинуло майже 200 осіб

Серія терористичних актів на Шрі-Ланці, що призвели до загибелі та каліцтва сотень людей, викликали хвилю критики та співчуття в світі. Одним з перших в неділю, 21 квітня, на повідомлення про криваві напади відреагував Папа Римський Франциск І під час урочистої вітальної промови до віруючих на Площі Св. Петра в Ватикані з нагоди католицького Великодня.

За словами Франциска І, він з "сумом та болем" дізнався про ці напади, скоєнні саме на Великдень. Понтифік висловив "жаль та співчуття церквам" на Шрі-Ланці, де сталися вибухи. Він також поспівчував і тим, хто постраждав від атак у інших місцях на цьому острові, передає агенція новин Reuters.

Свої співчуття рідним та близьким загиблих від терактів на Шрі-Ланці висловив і голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер. За словами Юнкера, він "з жахом та сумом почув" про напади на Шрі-Ланці. У своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter Юнкер запевнив, що Єврокомісія "готова допомогти" постраждалим.

Про готовність надати допомогу написав у Twitter і президент США Дональд Трамп. Він висловив "найщиріші співчуття чудовому народові Шрі-Ланки".

Так само вчинені теракти стали "шоком" для канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel). Про це Меркель написала в листі зі співчуттями до керівництва Шрі-Ланки, яке наводить Reuters.

Натомість прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей наголосила, що потрібно єднатися в боротьбі проти таких нападів, щоб "гарантувати, що ніхто не буде змушений сповідувати свою релігію зі страхом", заявила Мей у своєму відеозверненні, поширеному на її сторінці в соціальній мережі Twitter.

"Огидними злочинами" назвав нещодавні теракти в Шрі-Ланці президент Франції Еммануель Макрон. У своєму дописі в соціальній мережі Twitter він рішуче засудив серію нападів на церкви та готелі в цій країні.

Ще різкіше висловився про скоєнні атаки президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За його словами, ці теракти стали "нападом на все людство". Своє обурення Ердоган так само сформулював у дописі в соціальній мережі Twitter.

З закликом "протидіяти глобально" тероризму відреагував на повідомлення про теракти на Шрі-Ланці міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у дописі в Twitter.

"Найглибші співчуття" в зв'язку з терактом висловив також і міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Кількість жертв зростає

Тим часом кількість скоєних терористами 21 квітня атак на Шрі-Ланці зросла до восьми. Восьмий теракт вчинив терорист-смертник, повідомили в місцевій поліції. Сукупна кількість загиблих від вибухів досягла щонайменше 190 осіб, повідомляє агенція новин dpa. Ще понад 500 людей дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Як повідомлялося, вибухи пролунали в столиці Шрі-Ланки Коломбо, а також у передмісті Коломбо.