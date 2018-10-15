Світ вшановує пам'ять жертв терактів 11 вересня

У США та в Європі відбулися жалобні заходи з нагоди 18-их роковин терористичних атак 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку та Вашингтоні. У середу президент Сполучених Штатів Дональд Трамп разом з дружиною Меланією вшанували в Білому домі хвилиною мовчання пам'ять загиблих унаслідок тодішньої серії терактів.

Згодом Трамп разом із першою леді країни приєдналися до церемонії вшанування жертв тодішніх атак на Пентагон. Цей захід відбувався на території американського оборонного відомства.

Масштабні жалобні заходи відбулися також у Нью-Йорку та в багатьох інших містах у США. Зокрема в Нью-Йорку, де внаслідок терактів 11 вересня 2001 року було знищено вежі Всесвітнього торговельного центру, під час траурної церемонії після хвилини мовчання зачитали імена та прізвища всіх жертв тих атак. Жалобні заходи в цьому мегаполісі відбулися на тому ж місці, де колись стояли вежі торговельного центру, а зараз розташовується меморіальний комплекс, передає агенція новин dpa. Ще в ніч на середу на місці веж колишнього Всесвітнього торговельного центру, було зроблено світлопроекцію.

Церемонія в штаб-квартирі НАТО

Загиблих 11 вересня 2001 року згадували не лише в США. В середу жалобна церемонія за жертвами тодішніх терактів відбулася також і в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Брюсселі. В своїй промові генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що внаслідок цих терористичних атак вперше в історії Організації Північноатлантичного договору було застосовано статтю 5 договору, що передбачає колективну відсіч у разі нападу на одного з членів блоку.

За словами генсека НАТО, тоді подіяв прописаний в договорі про створення Альянсу принцип "один за всіх і всі - за одного". Столтенберг також наголосив, що ці атаки не змогли похитнути західний світ та його цінності. "11 вересня терористи знищили вежі-близнюки, але вони ніколи не зможуть зруйнувати наш спосіб життя та наші вільні й відкриті суспільства", - наголосив він, цитує dpa.

11 вересня 2001 року кілька груп ісламістів-терористів викрали чотири пасажирських лайнери. Згодом вони використали ці літаки як засіб атаки на вежі-близнюки Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку та будівлю Пентагону в Вашингтоні. Внаслідок тодішніх атак загинуло майже три тисячі осіб.

Організатора нападів - керівника терористичної організації "Аль-Каїда" Усаму бін Ладена американський спецпідрозділ ліквідував 2011 року.

Подія, що змінила США

Ці терористичні атаки призвели до кардинальних змін у США. Якщо до 11 вересня 2001 року антитерористичному захисту приділялося менше уваги, то вже після атак цей аспект національної безпеки набув небаченої доти ваги. Було створено нові спеціальні структури. Відлунням тих подій стало й посилення контролю в аеропортах та поліцейські патрулі на вулицях США.