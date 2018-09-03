 Світом прокотилася хвиля акцій на захист клімату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2018

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Новини

Світом прокотилася хвиля акцій на захист клімату

У багатьох країнах світу пройшли акції під гаслом "Встаньмо на захист клімату". Лише у Парижі в марші взяли участь кілька десятків тисяч людей.

Марш на захист клімату в Парижі, 8 вересня 2018 року

Марш на захист клімату в Парижі, 8 вересня 2018 року

У Парижі у суботу, 8 вересня, десятки тисяч людей взяли участь в марші на захист клімату. За даними поліції, учасників було 18 з половиною тисяч, організатори заявили про 50 тисяч, повідомляє агентство dpa. Загалом у 47-ми містах Франції на акції на захист клімату вийшли, за оцінками, 115 тисяч людей. Учасники маршу в Парижі тримали транспаранти з написами "Планета в небезпеці", "Хто, як не ти?", їхньою метою була демонстрація підтримки суспільством рішучих кроків на захист клімату. 

Марш був проведений в рамках масштабної міжнародної кампанії, яка відбулася у десятках країн під гаслом "Встаньмо на захист клімату". Її організатори закликають уряди зменшити залежність від викопного палива та поступово повністю перейти на відновлювані джерела енергії.

Протест проти змін клімату в Бангкоку

Протест проти змін клімату в Бангкоку

У столиці Таїланду Бангкоку, де зараз проходить конференція Організації Об'єднаних Націй із захисту клімату, на демонстрацію вийшли кілька сотень людей. У Сіднеї активісти провели акцію на борту судна біля Оперного театру. У філіппінській столиці Манілі вулицями пройшли 800 людей, які протестували проти залежності країни від вугілля. На півночі Індії близько 10 тисяч школярів та вчителів прив'язали до дерев червоні стрічки на знак боротьби зі знищенням лісів.

Тим часом 700 французьких вчених закликали уряди країн світу до рішучих заходів для уповільнення глобального потепління. Їхній заклик з'явився 8 вересня на першій шпальті видання Liberation. Вчені наголошують, що проблему зміни клімату можна вирішити лише швидкими кроками і чіткими зобов’язаннями до 2030 року.

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