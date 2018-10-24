 Світоліна в драматичному фіналі здобуває найбільший титул в кар’єрі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Світоліна в драматичному фіналі здобуває найбільший титул в кар’єрі

Українська тенісистка Еліна Світоліна у фіналі Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі перемогла в трьох сетах американку Слоун Стівенс.

Еліна Світоліна святкує перемогу на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі

Еліна Світоліна святкує перемогу на Підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі

Українська тенісистка Еліна Світоліна у фіналі Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі в неділю, 28 жовтня, перемогла у драматичній боротьбі в трьох сетах американку Слоун Стівенс та здобула найбільший поки титул у своїй кар'єрі - 3:6, 6:2, 6:2. Матч тривав понад дві години та двадцять хвилин.

Матч Еліна Світоліна розпочала вкрай нервово, роблячи багато невимушених помилок, і невдовзі вже програвала 0:3. Згодом вона краще увійшла в гру, утім виграти гейм на подачі суперниці та ліквідувати відставання в першому сеті не змогла - 6:3 на користь американки.

У другому сеті Світоліна заграла активніше, за рахунку 3:2 їй вдалося взяти подачу суперниці. Після цього українка втримала свою подачу та зробила ще один брейк. Другий сет за Світоліною - 6:2.

Світоліна проявила характер та змогла переломити перебіг фіналу в Сінгапурі

Світоліна проявила характер та змогла переломити перебіг фіналу в Сінгапурі

Українка впевнено розпочала третій сет, взяла подачу суперниці  в другому геймі, втримала свою та повела 3:0. Однак Стівенс вдалося повернутися в сет - вона впевнено виграла наступні два гейми. Однак американка знову почала помилятися та одразу віддала свою подачу. Кількома блискучими розіграшами українка  змогла взяти згодом гейм на своїй подачі, а на подачі Стівенс довела матч до перемоги - 6:2.

Світоліна змушувала Стівенс (на фото) часто помилятися

Світоліна змушувала Стівенс (на фото) часто помилятися

Нагадаємо, напередодні Світоліна теж у драматичній боротьбі у півфіналі перемогла Кікі Бертенс з Нідерландів. На турінірі, в якому беруть участь вісім найкращих тенісисток за підсумками року, вона виграла усі п'ять матчів.

Попри значну кількість перемог на турнірах WTA, у тому числі категорії Premier, титул у Сінгапурі - поки найбільший у кар'єрі Світоліної. Завдяки виграшу усіх п'яти матчів Світоліна здобула на турнірі 2,67 мільйона доларів США призових.

З наступного року Підсумковий турнір WTA переїжджає в китайський Шенчьчжень, призовий фонд турніру зросте з теперішніх 7 до 14 мільйонів доларів. 

Дивитись відео 00:59
Now live
00:59 хв

Українка Світоліна сенсаційно переграла першу ракетку світу Вільямс (10.08.2016)

DW.COM

Скандал навколо Серени Вільямс затьмарив блискучу перемогу Наомі Осаки у фіналі US Open

У фінальному матчі Відкритої першості США з тенісу Серена Вільямс сперечалася із суддею та звинуватила його у сексизмі. Тенісна асоціація США оштрафувала її на 17 тисяч доларів. Турнір виграла японка Наомі Осака. (09.09.2018)  

Еліна Світоліна у фіналі Підсумкового турніру WTA зіграє зі Слоун Стівенс  

Еліна Світоліна захистила титул в Римі, розгромивши першу ракетку світу

Українка впевнено розгромила першу ракетку світу Сімону Галеп з рахунком: 6:0, 6:4, захистивши титул. (20.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

Українка Світоліна сенсаційно переграла першу ракетку світу Вільямс (10.08.2016)  

Також за темою

Tennis | Elina Svitolina gewinnt Brisbane International Turnier

Еліна Світоліна у фіналі Підсумкового турніру WTA зіграє зі Слоун Стівенс 27.10.2018

Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла Кікі Бертенс з Нідерландів і вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA у Сінгапурі. Її суперницею в матчі за чемпіонство стане американка Слоун Стівенс.

Tennis French Open 2018 Sieg Simnoa Halep

Румунська тенісистка Сімона Галеп перемогла на Roland Garros 09.06.2018

Перша ракетка світу, румунка Сімона Галеп у фіналі Відкритої першості Франції з тенісу в трьох сетах переграла американку Слоун Стівенс.

WTA Dubai Duty Free Tennis Championship Gewinnerin Elina Switolina

Світоліна перемогла росіянку в фіналі турніру WTA у Дубаї 24.02.2018

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна впевнено перемогла російську тенісистку Дарину Касаткіну в фіналі змагань в Дубаї. Українка вдруге поспіль виборола цю престижну нагороду.

Реклама

Докладно

Президенти Петро Порошенко та Олександр Лукашенко

Північний фронт для України

Про те, як Київ і Мінськ намагаються використовувати ресурси один одного - Сергій Руденко спеціально для DW. 

Атомна електростанція Іката

В Японії перезапустили атомний реактор на АЕС "Іката"

На заході Японії відновив роботу атомний реактор на електростанції "Іката", який з 30 жовтня почне виробляти електрику. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  