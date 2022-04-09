Світовий банк: українська економіка скоротиться на 45 відсотків

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокремахроніку війни за другу половину дня 10 квітня.

DW далі стежить за подіями понеділка, 11 квітня (час київський):

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Глава Пентагону Ллойд Остін зустрівся з українськими військовими, які проходили навчання в США, перед поверненням додому. Подякувавши їм за службу та мужність, він відзначив майстерність, з якою армія України відбиває неспровоковане вторгнення Росії, йдеться на сайті міністерства оборони США.

Українські військові проходили навчання у Військово-морській школі інструкторської та технічної підготовки малих суден у штаті Міссісіпі, а також додаткову підготовку із систем, наданих США Україні, включно з безпілотником Switchblade, зазначили у Пентагоні.

++03:09++

Росія припустилася "величезної стратегічної помилки", підштовхнувши Фінляндію і Швецію до членства у НАТО. Таку оцінку висловили посадовці двох країн в інтерв'ю The Times. Видання повідомляє з посиланням на свої джерела в урядових колах, що питання зі вступом Фінляндії і Швеції до Північноатлантичного альянсу може вирішитися до літа. За інформацією американських посадовців, на яких посилається Reuters, питання вступу двох скандинавських країн до НАТО було темою переговорів на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу минулого тижня, до яких долучилися представники Фінляндії і Швеції.

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Тиждень, що починається, буде вкрай напруженим через масштабні військові дії російської армії на сході України, застеріг Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, зробленому в ніч на понеділок, 11 квітня. "Але ми готуємося до цих їхніх дій. Ми відповідатимемо", - сказав президент України, пообіцявши активізувати постачання зброї, інформаційну роботу на міжнародній арені та залучення нових коштів на допомогу в обороні країни. Україна обґрунтовуватиме запровадження більш жорстких санкцій проти РФ, додав Зеленський.

++02:18++

Російські війська можуть розгорнути великий наступ з Ізюму Харківської області на Дніпро, пише NYT з посиланням на американських військових аналітиків. Прогноз був зроблений на основі супутникових знімків Maxar Technologies. На них видно колону російської техніки завдовжки у близько 13 кілометрів, що рухається у бік Ізюма. Спершу передбачалося, що вона прямує до Харкова.

++01:49++

Російські війська можуть здійснити повторну спробу захопити Київ, вважає легендарний український боксер, ексчемпіон світу Володимир Кличко. "Ми очікуємо, що російські військові сили повернуться та націляться на столицю України", - сказав Кличко в ефірі американського телеканалу ABC News в інтерв'ю, яке він давав разом із братом Віталієм - мером Києва. За словами Кличка, початкові плани російського командування не спрацювали через відмінні дії українських військових, але відступ військ РФ від Києва не означає закінчення війни - "вони просто змінили стратегію".

++00:56++

Українська економіка, згідно з прогнозом Світового банку, цього року скоротиться на 45,1 відсотків. Як повідомляє Reuters з посиланням на прогноз організації, внутрішній валовий продукт Росії тим часом, як очікується, скоротиться приблизно на 11,2 відсотка.

Згідно з оцінками аналітиків Світового банку, більше половини українських підприємств зупинили діяльність через війну, а решта працюють зі значними обмеженнями. Блокування Росією українських морських портів призвело до скорочення експорту вдвічі, а експорту зерна - на 90 відсотків.

Збитки для української інфраструктури експерти оцінюють у понад 100 мільярдів доларів станом на березень. Це більше двох третин українського ВВП. "Україні негайно потрібна масивна фінансова підтримка, оскільки країні важко підтримати економіку на плаву, а уряду доводиться в екстремальних умовах підтримувати українців, які опинилися у скрутному становищі", - зазначила Анна Б'єрде, віце-президентка Світового банку.

++00:27++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Німеччини останнім часом змінюється на користь України. "Говорив сьогодні із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про те, як притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах. Як посилити санкції проти Росії та як змусити Росію шукати мир. Радий зазначити, що останнім часом німецька позиція змінюється на користь України", - сказав він у відеозверненні у неділю ввечері. "Вважаю це абсолютно логічним. Оскільки саме цей курс підтримує більшість німецького народу", - заявив президент, слова якого наводить "Інтерфакс-Україна".