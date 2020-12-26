 Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України

Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році до 3,8 відсотка.

Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України

Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України

Світовий банк (СБ) підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році до 3,8 відсотка, тоді як на початку січня він оцінював перспективи відновлення у 3 відсотки.

Відповідно до березневого економічного огляду Світового банку для регіону Європи та Центральної Азії, прогноз зростання ВВП у 2022 році погіршено до 3 відсотків проти 3,1 відсотка у січневому прогнозі, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

Помірне відновлення економіки України у 2021 році у СБ пояснюють високою невизначеністю, пов'язаною з темпами вакцинації проти COVID-19 та економічною політикою щодо поліпшення інвестицій і забезпечення макроекономічної стабільності. Водночас сільське господарство і переробна промисловість показують позитивні тренди, зазначили в СБ.

"У 2021 році очікується лише часткове відновлення зростання ВВП на 3,8 відсотка, з огляду на високу невизначеність щодо розгортання вакцинації і повільні темпи структурних реформ, спрямованих на усунення вузьких місць для інвестицій і забезпечення макроекономічної стабільності", - йдеться у звіті.

Крім цього, СБ очікує інфляції цього і наступного року на рівні 5 відсотків, у 2023-му - 5,8 відсотка. Дефіцит поточного рахунку в 2021-му становитиме 1,3 відсотка, в наступні два роки - 2,8 відсотка і 3,3 відсотка відповідно, прогнозують аналітики СБ.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій, як очікують, у 2021 році має збільшитися на 2,4 відсотка, у наступному - на 2,6 відсотка. Водночас СБ прогнозує скорочення держборгу до ВВП із 63,2 відсотка у 2020 році до 62,4 відсотка у 2021-му, а також 59,7 відсотка і 57,8 відсотка в наступні два роки.

Згідно з очікуваннями банку, український експорт після спаду на 7,4 відсотка в 2020-му зросте на 3,4 відсотка цього року, а у 2022-му і в 2023-му - на 2 відсотки і 4,4 відсотка відповідно. Що ж стосується імпорту, то після скорочення на 11,5 відсотка минулого року цьому показнику прогнозують зростання на 6,8 відсотка в цьому, 5 відсотків у 2022 році і 4,8 відсотка у 2023-му.

Як повідомляв Держстат, реальний валовий внутрішній продукт України в 2020 році впав на 4 відсотки після чотирьох років зростання.

Читайте також: ВВП України впав на 4 відсотки у 2020 році

Дивитись відео 04:03

Фактчек DW: чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова? (31.01.2020)

Також за темою

Ukraine Kiew Denys Shmygal, Minister für Kommunen

Шмигаль прогнозує зростання ВВП у 2021 році до 5 відсотків 26.12.2020

У 2021 рік Кабмін України заходить із прогнозом зростання економіки майже на 5 відсотків, запевнив прем'єр Денис Шмигаль. Очільник уряду також похвалився передчасним виконанням держбюджету.

China Qingdao | Containerschiff im Hafen

У Китаї рекордне зростання експорту на тлі пандемії COVID-19 07.12.2020

У листопаді експорт з КНР виріс на 21,1 відсотка. Поки інші країни переживають рецесію, Китай в четвертому кварталі розраховує на зростання ВВП до шести відсотків.

VW Volkswagen - Neuwagen des VW-Konzerns in Emden

Коронавірусна криза: 2020 року українці купували менше нових автомобілів 04.01.2021

Упродовж кризового 2020 року українці частіше відмовлялися від придбання нового авто. За рік в Україні було зареєстровано на три відстотки менше автомобілів, ніж у попередньому році.

Реклама

Докладно

Палата інтенсивної терапії у клініці Кобленца

COVID-19: день медсестри у відділенні інтенсивної терапії

Андреа Крауткремер - медсестра у реанімації в одній з німецьких клінік. Серед її пацієнтів - хворі з коронавірусом.  

Deutschland Artbeitnehmerfreizügigkeit in der EU

Чи можна українцям на полуниці і спаржу до Німеччини (відео)

З кінця березня по кінець червня у Німеччині - сезон спаржі. Які цього року основні правила для сезонних працівників?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  