Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України

Світовий банк (СБ) підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році до 3,8 відсотка, тоді як на початку січня він оцінював перспективи відновлення у 3 відсотки.

Відповідно до березневого економічного огляду Світового банку для регіону Європи та Центральної Азії, прогноз зростання ВВП у 2022 році погіршено до 3 відсотків проти 3,1 відсотка у січневому прогнозі, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

Помірне відновлення економіки України у 2021 році у СБ пояснюють високою невизначеністю, пов'язаною з темпами вакцинації проти COVID-19 та економічною політикою щодо поліпшення інвестицій і забезпечення макроекономічної стабільності. Водночас сільське господарство і переробна промисловість показують позитивні тренди, зазначили в СБ.

"У 2021 році очікується лише часткове відновлення зростання ВВП на 3,8 відсотка, з огляду на високу невизначеність щодо розгортання вакцинації і повільні темпи структурних реформ, спрямованих на усунення вузьких місць для інвестицій і забезпечення макроекономічної стабільності", - йдеться у звіті.

Крім цього, СБ очікує інфляції цього і наступного року на рівні 5 відсотків, у 2023-му - 5,8 відсотка. Дефіцит поточного рахунку в 2021-му становитиме 1,3 відсотка, в наступні два роки - 2,8 відсотка і 3,3 відсотка відповідно, прогнозують аналітики СБ.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій, як очікують, у 2021 році має збільшитися на 2,4 відсотка, у наступному - на 2,6 відсотка. Водночас СБ прогнозує скорочення держборгу до ВВП із 63,2 відсотка у 2020 році до 62,4 відсотка у 2021-му, а також 59,7 відсотка і 57,8 відсотка в наступні два роки.

Згідно з очікуваннями банку, український експорт після спаду на 7,4 відсотка в 2020-му зросте на 3,4 відсотка цього року, а у 2022-му і в 2023-му - на 2 відсотки і 4,4 відсотка відповідно. Що ж стосується імпорту, то після скорочення на 11,5 відсотка минулого року цьому показнику прогнозують зростання на 6,8 відсотка в цьому, 5 відсотків у 2022 році і 4,8 відсотка у 2023-му.

Як повідомляв Держстат, реальний валовий внутрішній продукт України в 2020 році впав на 4 відсотки після чотирьох років зростання.

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