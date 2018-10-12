 Світовий банк надасть Індонезії допомогу для подолання наслідків землетрусів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2018

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Новини

Світовий банк надасть Індонезії допомогу для подолання наслідків землетрусів

Для відбудови важлививх об'єктів інфраструктури після руйнівних землетрусів та цунамі Світовий банк надасть Індонезії кредитів на мільярд доларів. Найбідніши родини також отримають кредитну допомогу.

Наслідки землетрусу на острові Сулавесі

Наслідки землетрусу на острові Сулавесі

Світовий банк повідомив у неділю, 14 жовтня, що готовий надати Індонезії до одного мільярда доларів США кредитних коштів для відновлення країни після руйнівних землетрусів та цунамі, внаслідок яких загинули понад 2,5 тисячі людей. Кошти будуть виділені на прохання індонезійського уряду для відбудови лікарень, шкіл, мостів, доріг та систем водопостачання. Також фінансування буде спрямоване на вдосконалення систем попередження про надзвичайні ситуації та реконструкцію житла, йдеться у повідомленні на сайті банку.

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Число загиблих внаслідок землетрусу і цунамі в Індонезії сягнуло 2065 осіб. Окрім того, зникими безвісти вважають до п'яти тисяч осіб. Волонтери та рідні можуть самотужки продовжувати пошуки. (11.10.2018)

Число загиблих через землетрус і цунамі в Індонезії досягло 1944, повідомила влада. Це не остаточна кількість, пошукові операції тривають. (08.10.2018)

Окрім того, кредитну допомогу зможуть отримати до 150 тисяч найбідніших родин, які постраждали від стихійного лиха на островах Ломбок та Сулавесі. "Відновлення умов життя людей, які постраждали від стихійного лиха, є головним пріоритетом уряду", - зазначила міністерка фінансів Індонезії Срі Муляні Індраваті. Світовий Банк оцінює шкоду, заподіяну землетрусом та цунамі на острові Сулавесі, в 531 мільйон доларів.

Виконавча директорка Світового банку Крісталіна Георгієва та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідали місто Палу на острові Сулавесі, яке дуже сильно постраждала від землетрусу. "Дуже важко бачити спустошення і чути розповіді тих, хто постраждав", - сказала Георгієва.

Внаслідок землетрусу, який стався на Сулавесі у вересні, загинули близько 2100 людей. Ще до п'яти тисяч осіб вважаються зниклими безвісти, більшість із них - у районах Балароа та Петобо. 11 жовтня влада завершила операцію з пошуку жертв стихії. На острові Ломбок землетрус стався у серпні. Тоді загинули понад 560 людей.

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Землетрус в Індонезії: десятки загиблих (07.12.2016)

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Землетрус в Індонезії: десятки загиблих (07.12.2016)  

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