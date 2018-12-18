Світовий банк надасть Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів

Рада директорів Світового банку вирішила надати Україні фінансової гарантії на суму 750 мільйонів доларів. Відповідне рішення було ухвалене у вівторок, 18 грудня, повідомляється на сайті банку.

Як зазначається, відповідні гарантії мають надати Києву для "сприяння реалізації важливих реформ у банківській системі, у сферах протидії корупції, сільськогосподарських земель, пенсійного забезпечення, субсидій на житлово-комунальні послуги та охорони здоров'я".

"Гарантія на 750 мільйонів доларів США, як очікується, допоможе Україні залучити в державний бюджет на міжнародних ринках близько одного мільярда доларів США", - наголосили в Світовому банку.

Президент України Петро Порошенко подякував Світовому банку за ухвалене рішення. "Це не лише важливий сигнал твердої підтримки нашої держави. Це також чітке визнання з боку авторитетної фінансової інституції нашого відчутного прогресу на шляху реформ, зокрема у фінансовому секторі", - написав український президент на своїй сторінці в Facebook.

Раніше українська міністерка фінансів Оксана Маркарова заявляла, що гарантія Світового банку діятиме 10 років і дозволить Україні отримати міжнародне фінансування на більш сприятливих умовах, ніж при самостійному залученні коштів з ринку.