 Світовий банк надасть Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2018

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Новини

Світовий банк надасть Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів

Рада директорів Світового банку схвалила виділення Україні фінансових гарантій на 750 мільйонів доларів. Вони мають посприяти Києву у втіленні низки реформ.

Світовий банк схвалив фінансові гарантії для України

Світовий банк схвалив фінансові гарантії для України

Рада директорів Світового банку вирішила надати Україні фінансової гарантії на суму 750 мільйонів доларів. Відповідне рішення було ухвалене у вівторок, 18 грудня, повідомляється на сайті банку.

Як зазначається, відповідні гарантії мають надати Києву для "сприяння реалізації важливих реформ у банківській системі, у сферах протидії корупції, сільськогосподарських земель, пенсійного забезпечення, субсидій на житлово-комунальні послуги та охорони здоров'я".

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Економіка України продовжує вихід із рецесії, а перспективи її розвитку покращилися завдяки відновленню співпраці з МВФ, заявили в ЄБРР. У банку прогнозують зростання ВВП України на 3,5 відсотка 2018 року. (01.11.2018)

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард очікує, що до 10 грудня українська влада виконає всі обов'язкові умови для отримання траншу. (29.11.2018)

"Гарантія на 750 мільйонів доларів США, як очікується, допоможе Україні залучити в державний бюджет на міжнародних ринках близько одного мільярда доларів США", - наголосили в Світовому банку.

Президент України Петро Порошенко подякував Світовому банку за ухвалене рішення. "Це не лише важливий сигнал твердої підтримки нашої держави. Це також чітке визнання з боку авторитетної фінансової інституції нашого відчутного прогресу на шляху реформ, зокрема у фінансовому секторі", - написав український президент на своїй сторінці в Facebook.

Раніше українська міністерка фінансів Оксана Маркарова заявляла, що гарантія Світового банку діятиме 10 років і дозволить Україні отримати міжнародне фінансування на більш сприятливих умовах, ніж при самостійному залученні коштів з ринку.

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