Світовий банк виділить 200 мільярдів доларів на захист клімату

Світовий банк виділить 200 мільярдів доларів США на боротьбу із змінами клімату у 2021-25 роках, подвоївши інвестиції на ці цілі порівняно з теперішнім п'ятирічним фінансовим планом. Про це банк оголосив ввечері у неділю, 2 грудня. Банк заявив, що цей крок, який збігається із початком конференції ООН із захисту клімату, що розпочинається 3 грудня в польському Катовіце, має надіслати "важливий сигнал світовій спільноті зробити те саме", передає агенція AFP.

"Якщо ми не зменшимо викиди та не адаптуємося, до 2030 року у нас буде ще 100 мільйонів людей, що живуть в бідності", - застеріг старший директор Світового банку з питань змін клімату Джон Рум. Із 200 мільярдів доларів приблизно половину становитимуть прямі інвестиції Світового банку, ще третина надійде від двох агентств групи Світового банку. Решта - приватний капітал, який буде залучений банком.

Значна частина фінансування буде спрямована на зменшення викидів парникових газів, зокрема шляхом розробки стратегій розвитку відновлюваної енергетики. Ключовим пріоритетом також стане підтримка адаптації до змін клімату, оскільки вже мільйони людей відчувають наслідки екстремальних погодних умов. "Ми повинні боротися з причинами, а також адаптуватися до наслідків, які найчастіше є найбільш драматичними для найбідніших людей світу", - заявила виконавча директорка Світового банку Крісталіна Георгієва.

Німеччина збільшує внесок в фонд ООН

Німеччина планує у два рази збільшити свій внесок в зелений кліматичний фонд ООН - з 750 мільйонів до півтора мільярда євро. Про це в інтерв'ю виданням медіагрупи RND заявив міністр з питань економічного співробітництва і розвитку ФРН Ґерд Мюллер (Gerd Müller).

За його словами, ФРН збирається в найближчі роки докласти зусиль, щоб виправити ситуацію із зобов'язаннями за кліматичними цілями на 2020 рік, досягти які Берліну не вдається. "Я впевнений, що нам вдасться подолати відставання в скороченні викидів вуглекислого газу - цього вимагає від нас відповідальність і солідарність", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, у 2015 році 195 країн-учасниць підписали Паризьку кліматичну угоду, метою якої є обмеження негативних наслідків глобального потепління. Учасники угоди зобов'язалися скоротити викиди парникових газів, щоб спільно не допустити потепління клімату більш ніж на два градуси за Цельсієм до кінця століття у порівнянні з рівнем доіндустріальної доби. На конференції в Катовіце, яка офіційно відкривається 3 грудня та триватиме два тижні, представники майже 200 країн вестимуть переговори про конкретні правила та норми для втілення ухвалених у Парижі рішень.