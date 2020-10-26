Світлану Тихановську висунули на Нобелівську премію миру

Президент Литви Гітанас Науседа висунув одну з лідерок білоруської опозиції Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру. Про це сама Тихановська написала в Twitter в суботу, 30 січня. Вона додала, що разом з нею на цю премію висувається весь білоруський народ.

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"Це чудовий вияв солідарності з Білоруссю і визнання нашої мирної боротьби за свободу, яка надихає весь світ з серпня минулого року", - підкреслила Тихановська.

За інформацією агентства AFP, на Нобелівську премію висунута вся три лідерки білоруської опозиції - окрім Тихановської, ще Марія Колесникова і Вероніка Цепкало.

Раніше Світлані Тихановській та іншим представникам білоруської опозиції присудили премію Європейського парламенту "За свободу думки", яка називається на честь радянського фізика і дисидента Андрія Сахарова. Вручення цієї нагороди відбулося в Брюсселі 16 грудня 2020 року.

На Нобелівську премію миру цього року претендує також рух за громадянські права Black Lives Matter ("Життя чорних мають значення", BLM).

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Висування кандидатів на Нобелівську премію миру

Кандидатів на Нобелівську премію миру можуть висувати депутати парламентів і члени урядів різних країн світу, ректори та професори університетів, попередні володарі премії, а також колишні і чинні члени і радники Нобелівського комітету.

Заявки приймаються до кінця січня. Потім оргкомітет премії миру назве короткий список претендентів на нагороду. Лауреат Нобелівської премії миру стане відомий в листопаді. У 2020 році цією премією нагородили Всесвітню продовольчу програму ООН.