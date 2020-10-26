 Світлану Тихановську висунули на Нобелівську премію миру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2021

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Новини

Світлану Тихановську висунули на Нобелівську премію миру

Світлана Тихановська заявила, що разом з нею на здобуття Нобелівської премії миру претендує весь білоруський народ.

Світлана Тихановська під час вручення премії Сахарова в Брюсселі

Світлана Тихановська під час вручення премії Сахарова в Брюсселі

Президент Литви Гітанас Науседа висунув одну з лідерок білоруської опозиції Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру. Про це сама Тихановська написала в Twitter в суботу, 30 січня. Вона додала, що разом з нею на цю премію висувається весь білоруський народ.

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"Це чудовий вияв солідарності з Білоруссю і визнання нашої мирної боротьби за свободу, яка надихає весь світ з серпня минулого року", - підкреслила Тихановська.

За інформацією агентства AFP, на Нобелівську премію висунута вся три лідерки білоруської опозиції - окрім Тихановської, ще Марія Колесникова і Вероніка Цепкало.

Раніше Світлані Тихановській та іншим представникам білоруської опозиції присудили премію Європейського парламенту "За свободу думки", яка називається на честь радянського фізика і дисидента Андрія Сахарова. Вручення цієї нагороди відбулося в Брюсселі 16 грудня 2020 року.

На Нобелівську премію миру цього року претендує також рух за громадянські права Black Lives Matter ("Життя чорних мають значення", BLM).

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Висування кандидатів на Нобелівську премію миру

Кандидатів на Нобелівську премію миру можуть висувати депутати парламентів і члени урядів різних країн світу, ректори та професори університетів, попередні володарі премії, а також колишні і чинні члени і радники Нобелівського комітету.

Заявки приймаються до кінця січня. Потім оргкомітет премії миру назве короткий список претендентів на нагороду. Лауреат Нобелівської премії миру стане відомий в листопаді. У 2020 році цією премією нагородили Всесвітню продовольчу програму ООН. 

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    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

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    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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