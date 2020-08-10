Світлана Тихановська закликала білорусів припинити протести

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська подякувала білорусам за підтримку на президентських виборах та закликала їх припинити протести. Про це вона заявила у відеозверненні, оприлюдненому у вівторок, 11 серпня.

"Народ Білорусі зробив свій вибір. Із вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час: білоруси, я закликаю вас до розсудливості і поваги до закону", - заявила Тихановська.

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Вона зазначила, що не хоче "крові і насильства". "Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати своє життя на небезпеку, бережіть себе і своїх близьких", - сказала Тихановська у відеозверненні, яке зачитала з аркуша.

Цього ж дня стало відомо, що вона виїхала з Білорусі до Литви. В оприлюдненому сьогодні першому відеозверненні Тихановська заявила, що самостійно прийняла рішення покинути Білорусь.

Раніше про те, що Світлана Тихановська перебуває у безпеці в Литві повідомив глава МЗС країни Лінас Лінкявічюс у соцмережі Twitter.

Тим часом довірена особа кандидатки в президенти Ольга Ковалькова заявила, що Тихановську вивезла з країни білоруська влада. "У Світлани не було вибору, білоруська влада вивезла її з країни. Важливо, що вона на волі та жива", - сказала Ковалькова. Як стверджує Ковалькова, виїзд Тихановської дозволив звільнити голову її штабу Марію Мороз, яку раніше затримали правоохоронці і яка "була заручницею в цій ситуації". "Вони виїхали разом", - додала Ковалькова.

Пізніше в інтерв'ю агентству новин "Інтерфакс-Захід" Ковалькова підтвердила, що, на її думку, "Світлана вирішила виїхати з країни під тиском білоруської влади".

Нагадаємо, у Білорусі після закриття виборчих дільниць 9 серпня почалися стихійні протести проти результатів президентських виборів. Міліція застосувала проти протестувальників жорсткі заходи. За даними правозахисного центру "Вясна", у перший вечір протестів загинув один протестувальник, у мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих мітингарів. МВС країни заявило про близько трьох тисяч затриманих.

10 серпня, за даними МВС країни, під час сутичок із спецпризначенцями загинув один протестувальник: у руці чоловіка вибухнув невстановлений вибуховий пристрій, який він збирався кинути в правоохоронців. Правозахисники тим часом повідомляють, що силовики стріляли у групу журналістів попри те, що вони були у жилетах з написом "преса". МВС Білорусі повідомило, що за останню добу було затримано понад дві тисячі протестувальників.

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