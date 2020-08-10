 Світлана Тихановська закликала білорусів припинити протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2020

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Світлана Тихановська закликала білорусів припинити протести

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала білорусів не виходити на протести та не протистояти міліції. Вона додала, що "народ Білорусі зробив свій вибір".

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала білорусів припинити протести

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала білорусів припинити протести

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська подякувала білорусам за підтримку на президентських виборах та закликала їх припинити протести. Про це вона заявила у відеозверненні, оприлюдненому у вівторок, 11 серпня. 

"Народ Білорусі зробив свій вибір. Із вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час: білоруси, я закликаю вас до розсудливості і поваги до закону", - заявила Тихановська.

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Вона зазначила, що не хоче "крові і насильства". "Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати своє життя на небезпеку, бережіть себе і своїх близьких", - сказала Тихановська у відеозверненні, яке зачитала з аркуша.

Цього ж дня стало відомо, що вона виїхала з Білорусі до Литви. В оприлюдненому сьогодні першому відеозверненні Тихановська заявила, що самостійно прийняла рішення покинути Білорусь.

Раніше про те, що Світлана Тихановська перебуває у безпеці в Литві повідомив глава МЗС країни Лінас Лінкявічюс у соцмережі Twitter.

Тим часом довірена особа кандидатки в президенти Ольга Ковалькова заявила, що Тихановську вивезла з країни білоруська влада. "У Світлани не було вибору, білоруська влада вивезла її з країни. Важливо, що вона на волі та жива", - сказала Ковалькова. Як стверджує Ковалькова, виїзд Тихановської дозволив звільнити голову її штабу Марію Мороз, яку раніше затримали правоохоронці і яка "була заручницею в цій ситуації". "Вони виїхали разом", - додала Ковалькова.

Пізніше в інтерв'ю агентству новин "Інтерфакс-Захід" Ковалькова підтвердила, що, на її думку, "Світлана вирішила виїхати з країни під тиском білоруської влади".

Нагадаємо, у Білорусі після закриття виборчих дільниць 9 серпня почалися стихійні протести проти результатів президентських виборів. Міліція застосувала проти протестувальників жорсткі заходи. За даними правозахисного центру "Вясна", у перший вечір протестів загинув один протестувальник, у мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих мітингарів. МВС країни заявило про близько трьох тисяч затриманих.

10 серпня, за даними МВС країни, під час сутичок із спецпризначенцями загинув один протестувальник: у руці чоловіка вибухнув невстановлений вибуховий пристрій, який він збирався кинути в правоохоронців. Правозахисники тим часом повідомляють, що силовики стріляли у групу журналістів попри те, що вони були у жилетах з написом "преса". МВС Білорусі повідомило, що за останню добу було затримано понад дві тисячі протестувальників.

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  • Жорсткий розгін

    Ніч протестів у Білорусі

    Жорсткий розгін

    У тому, що протести в Білорусі після президентських виборів у неділю, 9 серпня, будуть розганяти, ніхто не сумнівався. Чинний президент Олександр Лукашенко останні місяці тільки те й робив, що постійно говорив про "кольорові революції" і "майдани", які він у країні не допустить. Але те, що ніч після голосування пройде настільки жорстко, очікував мало хто.

  • Щонайменше один загиблий

    Ніч протестів у Білорусі

    Щонайменше один загиблий

    За даними правозахисників, внаслідок сутичок із силами безпеки загинув один протестувальник, десятки отримали травми. "Молодий чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям в результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців", - повідомив правозахисний центр "Вясна". Влада Білорусі, у свою чергу, заявляє, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.

  • Очікуваний результат

    Ніч протестів у Білорусі

    Очікуваний результат

    Протестувальники вийшли на вулиці білоруських міст після закриття виборчих дільниць о 20 годині за місцевим часом. За попередніми офіційними даними, перемогу на виборах очікувано одержав чинний президент Олександр Лукашенко, здобувши понад 80 відстотків голосів.

  • Мінськ - центр протестів

    Ніч протестів у Білорусі

    Мінськ - центр протестів

    Головні події післявиборної ночі відбувалися у Мінську на проспекті Переможців біля стели "Мінськ - місто герой". Згідно з різними оцінками, там зібралося до 5000 протестувальників. ОМОН намагався провести затримання активістів, але зіштовхнувся з опором. За даними ЗМІ, поліцейські застосовували проти активістів у Мінську світлошумові гранати.

  • Понад 10 тисяч демонстрантів

    Ніч протестів у Білорусі

    Понад 10 тисяч демонстрантів

    Як повідомляє інформагенція dpa, згідно з доступними в соцмережах відеоматеріалами, тільки в Мінську близько 10 тисяч осіб зібралося в центрі міста. Сили безпеки перекрили багато станцій метро. Громадяни повідомляли про збої в роботі інтернету. Ще сотні інших людей зібралися поблизу президентського палацу.

  • Тисячі затриманих

    Ніч протестів у Білорусі

    Тисячі затриманих

    Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей, із них близько тисячі - у Мінську. Загалом акції протесту відбулися у 33 населених пунктах.

  • Перед страхом ув'язнення

    Ніч протестів у Білорусі

    Перед страхом ув'язнення

    Голова Слідчого комітету (СК) Білорусі Іван Носкевич повідомив, що вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 15 років позбавлення волі.

  • Розгублений протест

    Ніч протестів у Білорусі

    Розгублений протест

    За відсутності зв'язку і лідера протесту в очах людей читалася розгубленість, повідомляє кореспондент DW. На вулиці Мінська вийшла молодь, велика частина життя якої пройшла за чинної влади, і яка не має успішного досвіду вуличних акцій. Крім того, ОМОН досить швидко почав діяти - відтісняв протестувальників і не давав їм змоги зібратися разом у великій кількості.

    Автор: Олександра Богуславська, Данило Білик


DW.COM

ЦВК Білорусі оприлюднила попередні результати виборів: перемагає Лукашенко

ЦВК Білорусі оприлюднила попередні результати виборів президента. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набрав 80,23 відсотка голосів, а опозиціонерка Світлана Тихановська - 9,9 відсотка.  

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