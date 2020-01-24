 Свідчення уцілілих українських в’язнів ″Аушвіца″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.01.2020

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Політика й суспільство

Свідчення уцілілих українських в’язнів "Аушвіца" (відео)

Серед в'язнів звільненого 75 років тому нацистського концтабору "Аушвіц-Біркенау" були й українці - нині вже 93-річний Онуфрій Дудок та 84-річна Анна Стрижкова. Свої історії вони розповіли DW.

Still DW-Beitrag Holocaust-Überlebender | Onufrij Dudo (DW)

В'язні "Аушвіца" не мали імен, лише номери. Їх наколювали на руку.

Онуфрій Дудок опинився в нацистській Німеччині в 1942 році. Закінчивши сільську школу, він працював на торфозаготівлі поблизу Львова. Нацисти забрали його прямо звідти, посадили на потяг і відправили на примусові роботи до Нюрнберга. Можливо, він би і не опинився в концтаборі, якби одного дня без дозволу наглядачів не пішов на пошту - відправити листа батькам, які не знали, куди саме подівся їхній син. Усього Онуфрій Дудок пережив три нацистські концтабори. З нагоди 75-ої річниці звільнення концтабору "Аушвіц-Біркенау" DW завітала до 93-річного Онуфрія Дудка та 84-річної Анни Стрижкової, також колишньої бранки "Аушвіца":

 

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Коментар: Смиренні слова Штайнмаєра до дня визволення "Аушвіца"

Через 75 років після визволення концтабору "Аушвіц" президент Німеччини, виступаючи в "Яд Вашем", вказав на німецьку провину та відповідальність. Він підібрав правильні слова, вважає Марсель Фюрстенау. (24.01.2020)  

Освенцім: одна історія, різна пам'ять

75 років тому Червона армія звільнила табір смерті "Аушвіц-Біркенау", облаштований німецькими загарбниками в польському містечку Освенцім. Пам'ятні заходи до цієї дати оголили протиріччя між Ізраїлем, Польщею та Росією. (10.01.2020)  

Опитування: німці не хочуть забувати злочини нацизму

27 січня виповнюється 75 років від дня визволення концентраційного табору "Аушвіц". Проведене на замовлення DW опитування засвідчує, що німці воліють уберегти пам'ять про жахіття націонал-соціалізму. (24.01.2020)  

Як судили злочинців Освенціма

50 років тому завершився перший судовий процес щодо концентраційного табору "Аушвіц". Поворотний момент для жертв, злочинців та громадськості. (19.08.2015)  

Табір смерті "Аушвіц"

27 січня в Німеччині та у світі згадують жертв Голокосту. Саме в цей день у 1945 році радянські війська звільнили найбільший нацистський табір смерті "Аушвіц-Біркенау" поблизу польського міста Освенціма. (24.01.2020)  

Аудіо й відео до теми

Спогади уцілілих в'язнів "Аушвіца" (24.01.2020)  

Штайнмаєр: Хотілося б, що ми раз і назавжди винесли урок з історії (23.01.2020)  

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Серед в'язнів звільненого 75 років тому нацистського концтабору "Аушвіц-Біркенау", що неподалік польського містечка Освенцім, були і українці - нині вже 93- річний Онуфрій Дудок та 84-річна Анна Стрижкова. Свої історії вони розповіли DW.

Спогади уцілілих в'язнів "Аушвіца" (24.01.2020) 24.01.2020

"Їм наказували роздягтися. Всі вони голими заходили в газові камери, і ніколи більше не поверталися". "Повітря було повне попелу, наче сніг..." Живі свідки Голокосту розповідають про жахи найстрашнішого нацистського концтабору "Аушвіц-Біркенау" в Освенцімі. Цими днями випонюється 75 років його звільнення.

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Колишній в'язень "Аушвіца": Ти там був "номером", не людиною 26.01.2020

93-річний Онуфрій Дудок майже щороку відвідує меморіальні комплекси на місці концтаборів, в'язнем яких він був у 1942-1945 роках. Про пережите він розповів в інтерв'ю DW.

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