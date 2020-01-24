Свідчення уцілілих українських в’язнів "Аушвіца" (відео)

Онуфрій Дудок опинився в нацистській Німеччині в 1942 році. Закінчивши сільську школу, він працював на торфозаготівлі поблизу Львова. Нацисти забрали його прямо звідти, посадили на потяг і відправили на примусові роботи до Нюрнберга. Можливо, він би і не опинився в концтаборі, якби одного дня без дозволу наглядачів не пішов на пошту - відправити листа батькам, які не знали, куди саме подівся їхній син. Усього Онуфрій Дудок пережив три нацистські концтабори. З нагоди 75-ої річниці звільнення концтабору "Аушвіц-Біркенау" DW завітала до 93-річного Онуфрія Дудка та 84-річної Анни Стрижкової, також колишньої бранки "Аушвіца":