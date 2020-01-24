Свідчення уцілілих українських в’язнів "Аушвіца" (відео)

Серед в'язнів звільненого 75 років тому нацистського концтабору "Аушвіц-Біркенау" були й українці - нині вже 93-річний Онуфрій Дудок та 84-річна Анна Стрижкова. Свої історії вони розповіли DW.
Онуфрій Дудок опинився в нацистській Німеччині в 1942 році. Закінчивши сільську школу, він працював на торфозаготівлі поблизу Львова. Нацисти забрали його прямо звідти, посадили на потяг і відправили на примусові роботи до Нюрнберга. Можливо, він би і не опинився в концтаборі, якби одного дня без дозволу наглядачів не пішов на пошту - відправити листа батькам, які не знали, куди саме подівся їхній син. Усього Онуфрій Дудок пережив три нацистські концтабори. З нагоди 75-ої річниці звільнення концтабору "Аушвіц-Біркенау" DW завітала до 93-річного Онуфрія Дудка та 84-річної Анни Стрижкової, також колишньої бранки "Аушвіца":
Через 75 років після визволення концтабору "Аушвіц" президент Німеччини, виступаючи в "Яд Вашем", вказав на німецьку провину та відповідальність. Він підібрав правильні слова, вважає Марсель Фюрстенау. (24.01.2020)
75 років тому Червона армія звільнила табір смерті "Аушвіц-Біркенау", облаштований німецькими загарбниками в польському містечку Освенцім. Пам'ятні заходи до цієї дати оголили протиріччя між Ізраїлем, Польщею та Росією. (10.01.2020)
27 січня виповнюється 75 років від дня визволення концентраційного табору "Аушвіц". Проведене на замовлення DW опитування засвідчує, що німці воліють уберегти пам'ять про жахіття націонал-соціалізму. (24.01.2020)