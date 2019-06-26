Свідчення спецпрокурора США Мюллера у Конгресі відклали на тиждень

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер свідчитиме у Конгресі щодо розслідування про ймовірне втручання Москви у вибори президента США 2016 року не 17 липня, як було заплановано раніше, а 24 липня. Про зміну дати в п'ятницю, 12 липня, повідомили голова комітету з питань юстиції Джеррі Надлер та голова комітету з питань діяльності спецслужб Адам Шифф, інформує агенція dpa.

За словами голів комітетів, Мюллер сам попросив про перенесення дати свідчень, аби отримати більше часу для виступу. Спецпрокурор має дати свідчення на відкритому засіданні двох зазначених комітетів Палати представників.

Нагадаємо, представники Демократичної партії США тривалий час намагалися переконати спецпрокурора дати публічні свідчення у Конгресі. Раніше Роберт Мюллер відмовлявся свідчити перед Конгресом. Він заявив, що не вважає це необхідним та наголосив, що його звіт "говорить сам за себе". Мюллер наголосив, що будь-яка його заява в Конгресі не буде виходити за рамки його звіту про розслідування.

Розслідування під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера тривало майже два роки. До команди Мюллера входило 19 юристів, а також близько 40 агентів Федерального бюро розслідувань, експертів з розвідки, судових аудиторів та інших фахівців. У рамках розслідування команда Мюллера видала загалом понад 2,8 тисячі повісток та близько 500 ордерів на обшук. Окрім того, було допитано близько 500 свідків. Відредагований звіт щодо розслідування опублікували 18 квітня.