Священник-поліцейский та його підвальний храм у Бахмуті (відео)

Єдиний у прифронтовому Бахмуті храм Православної церкви України розташований у підвалі п'ятиповерхівки, а його настоятель отець Сергій працює поліцейським. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія?
Уже понад рік сержант поліції Сергій Судак щонеділі та по святах править Службу Божу у прифронтовому Бахмуті - у єдиному храмі ПЦУ у 70-тисячному місті на Донбасі. Але більшу частину тижня отець Сергій - сержант СергІй Судак, поліцейський полку особливого призначення у Краматорську. Замість ризи та кадила - уніформа та автомат, замість літургії - патрулювання вулиць та чергування на блок-постах. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія та як вдається поєднувати обидві служби - у репортажі DW:
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