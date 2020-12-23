Священник-поліцейский та його підвальний храм у Бахмуті (відео)

Уже понад рік сержант поліції Сергій Судак щонеділі та по святах править Службу Божу у прифронтовому Бахмуті - у єдиному храмі ПЦУ у 70-тисячному місті на Донбасі. Але більшу частину тижня отець Сергій - сержант СергІй Судак, поліцейський полку особливого призначення у Краматорську. Замість ризи та кадила - уніформа та автомат, замість літургії - патрулювання вулиць та чергування на блок-постах. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія та як вдається поєднувати обидві служби - у репортажі DW:



