 Священник-поліцейский та його підвальний храм у Бахмуті (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.12.2020

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Політика й суспільство

Священник-поліцейский та його підвальний храм у Бахмуті (відео)

Єдиний у прифронтовому Бахмуті храм Православної церкви України розташований у підвалі п'ятиповерхівки, а його настоятель отець Сергій працює поліцейським. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія?

Ukraine Donezk Osterfeier Orthodoxe Kirche

Як священник ПЦУ працює поліцейським на Донбасі

Уже понад рік сержант поліції Сергій Судак щонеділі та по святах править Службу Божу у прифронтовому Бахмуті - у єдиному храмі ПЦУ у 70-тисячному місті на Донбасі. Але більшу частину тижня отець Сергій - сержант СергІй Судак, поліцейський полку особливого призначення у Краматорську. Замість ризи та кадила - уніформа та автомат, замість літургії - патрулювання вулиць та чергування на блок-постах. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія та як вдається поєднувати обидві служби - у репортажі DW:


 

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