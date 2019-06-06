Святослав Цеголко

НАБУ оприлюднило деталі спроби затримання судді, який стріляв у слідчих

Суддю одного з районних судів Одеси спіймали на хабарі в 500 тисяч гривень. Під час слідчих дій він чинив опір, почав стріляти у співробітників Національного антикорупційного бюро та втік.