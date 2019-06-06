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Святослав Цеголко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Святослав Цеголко".

Український журналіст Святослав Цеголко 2014 року був призначений прес-секретарем президента України Петра Порошенка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На Банковій розслідують закиди у плагіаті в промові Зеленського

На Банковій розслідують закиди у плагіаті в промові Зеленського 06.06.2019

В адміністрації президента України заявили, що ідентичний з виступом Порошенка фрагмент у промові Зеленського з'явився тому, що працівники МЗС, які готували ці тези, паралельно працювали на колишнього главу держави.

З АП зникли сервери з секретною інформацією - Данилюк

З АП зникли сервери з секретною інформацією - Данилюк 28.05.2019

Олександр Данилюк заявив про зникнення з ситуаційної кімнати у адміністрації президента серверів з секретними даними.

"Орденопад" від Порошенка: навіщо президент роздає державні нагороди? (14.05.2019) 14.05.2019

Петро Порошенко в останні дні свого президентства щедро роздає державні нагороди і звання. Кому, за що і які преференції отримують нагороджені - з’ясовувала DW.

Порошенко продасть завод Кузня на Рибальському - Цеголко

Порошенко продасть завод "Кузня на Рибальському" - Цеголко 26.09.2018

Продати завод "Кузня на Рибальському" планується українському покупцеві, повідомив прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко.

Прес-секретар Порошенка оприлюднив лист Саакашвілі

Прес-секретар Порошенка оприлюднив "лист Саакашвілі" 19.12.2017

Речник президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко оприлюднив фотокопію листа, якого буцімто написав лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі президенту України.
Порошенко підписав закон про відповідальність за використання георгіївської стрічки

Порошенко підписав закон про відповідальність за використання георгіївської стрічки 12.06.2017

Президент України Петро Порошенко підписав закон про введення відповідальності за пропаганду георгіївської стрічки. Про це повідомила його прес-служба.
НАБУ оприлюднило деталі спроби затримання судді, який стріляв у слідчих

НАБУ оприлюднило деталі спроби затримання судді, який стріляв у слідчих 29.03.2016

Суддю одного з районних судів Одеси спіймали на хабарі в 500 тисяч гривень. Під час слідчих дій він чинив опір, почав стріляти у співробітників Національного антикорупційного бюро та втік.
Чергова спроба: навіщо Порошенко пропонував Садовому посаду прем'єра

Чергова спроба: навіщо Порошенко пропонував Садовому посаду прем'єра 16.03.2016

Пропозиція президента могла бути замаскованою атакою на самого львівського мера, переконані експерти. Водночас питання відставки Яценюка не зникає з порядку денного.
Речник Порошенка назвав можливим прем'єрство Яресько або Садового

Речник Порошенка назвав можливим прем'єрство Яресько або Садового 14.03.2016

Речник глави держави заявив про розгляд Петром Порошенком варіантів із прем'єрством чинної міністерки фінансів Наталії Яресько чи мера Львова Андрія Садового.
Порошенко доручив СБУ перевірити дані про вкрадені в Нідерландах картини

Порошенко доручив СБУ перевірити дані про вкрадені в Нідерландах картини 09.12.2015

Президент України Петро Порошенко доручив СБУ перевірити інформацію щодо викрадених в нідерландському музеї картин. На даний момент Україна контактує з Нідерландами щодо ситуації з творами містецтва, повідомляють в МВС.
Припинення вогню на Донбасі: є порушення

Припинення вогню на Донбасі: є порушення 15.02.2015

У зоні АТО зберігається артилерійська тиша, але бойовики вели локальний вогонь, повідомляють в українському Генштабі. Представники сепаратистів теж закидають Києву порушення режиму припинення вогню.