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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Святослав Цеголко".
Український журналіст Святослав Цеголко 2014 року був призначений прес-секретарем президента України Петра Порошенка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Президент України Петро Порошенко доручив СБУ перевірити інформацію щодо викрадених в нідерландському музеї картин. На даний момент Україна контактує з Нідерландами щодо ситуації з творами містецтва, повідомляють в МВС.