 Святослав Вакарчук поведе партію ″Голос″ на вибори до Верховної Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2019

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Новини

Святослав Вакарчук поведе партію "Голос" на вибори до Верховної Ради

Музикант Святослав Вакарчук оголосив, що йде на вибори до Верховної Ради України зі своєю партією "Голос".

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Рок-музикант, лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук у четвер, 16 травня, оголосив, що йде в політику та представив свою партію "Голос", яка візьме участь у парламентських виборах восени цього року.

"З вашою допомогою я поведу партію "Голос" на вибори", - заявив він. За словами Вакарчука, країні потрібні зміни."Ми йдемо в парламент знищити стару (олігархічну) політику і створювати нову політику", - наголосив музикант, цитує агентство "Українські новини".

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За інформацією українських ЗМІ, до складу команди Вакарчука увійшли екс-заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Клименко, громадський активіст і екс-голова правління антикорупційної організації Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, доктор медичних наук, кардіохірург Юрій Соколов, воїн АТО, кіборг Андрій Шараскін ("Богема"), а також громадська активістка, волонтер, виконувачка обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації в 2016-2017 роках Соломія Бобровська

Раніше цього дня департамент комунікацій Transparency International Ukraine повідомив, що голова правління організації Ярослав Юрчишин та член правління організації Юлія Клименко завершили співпрацю з Transparency International Ukraine через участь у передвиборній кампанії.

Нагадаємо, що Святослава Вакарчука розглядали як одного з можливих претендентів на посаду президента України, проте в січні він оголосив що не балотуватиметься на президентських виборах 2019 року. 

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Святослав Вакарчук оголосив, що йде на вибори до Верховної Ради зі своєю партією "Голос". Каже, що йде у парламент "знищити стару політику і творити нову".

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