Святослав Вакарчук поведе партію "Голос" на вибори до Верховної Ради

Рок-музикант, лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук у четвер, 16 травня, оголосив, що йде в політику та представив свою партію "Голос", яка візьме участь у парламентських виборах восени цього року.

"З вашою допомогою я поведу партію "Голос" на вибори", - заявив він. За словами Вакарчука, країні потрібні зміни."Ми йдемо в парламент знищити стару (олігархічну) політику і створювати нову політику", - наголосив музикант, цитує агентство "Українські новини".

За інформацією українських ЗМІ, до складу команди Вакарчука увійшли екс-заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Клименко, громадський активіст і екс-голова правління антикорупційної організації Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, доктор медичних наук, кардіохірург Юрій Соколов, воїн АТО, кіборг Андрій Шараскін ("Богема"), а також громадська активістка, волонтер, виконувачка обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації в 2016-2017 роках Соломія Бобровська

Раніше цього дня департамент комунікацій Transparency International Ukraine повідомив, що голова правління організації Ярослав Юрчишин та член правління організації Юлія Клименко завершили співпрацю з Transparency International Ukraine через участь у передвиборній кампанії.

Нагадаємо, що Святослава Вакарчука розглядали як одного з можливих претендентів на посаду президента України, проте в січні він оголосив що не балотуватиметься на президентських виборах 2019 року.