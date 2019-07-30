Святослав Вакарчук заявив, що складає депутатські повноваження

Народний депутат і член політради партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що зареєстрував у парламенті заяву про складання із себе депутатських повноважень. Про це він заявив у четвер, 11 червня, під час брифінгу перед журналістами.

"Я сьогодні зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання з себе депутатських повноважень", - заявив Вакарчук, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Попри зроблену заяву, політик запевнив, що не має наміру припиняти політичну діяльність і роботу в партії "Голос". За словами Вакарчука, у його найближчих планах великий просвітницький проєкт.

На думку депутата, він уже частково виконав свою місію в парламенті. "Також я хотів би звернутися до персональних своїх "хейтерів" і ворогів. Ви можете продовжувати безуспішно лити свій інформаційний бруд на мене.. Але перестаньте чіпати мою партію... Тому план такий - я відходжу убік, ви зі своїм лайном - зі мною, а партія впевнено йде вперед", - підсумував Вакарчук, цитує інформагенція "Українські новини".

Нагадаємо, 11 березня Вакарчук відмовився від посади голови партії "Голос". Це вже другий раз, коли співак та політик складає депутатські повноваження. 2008 року Верховна Рада вже достроково припиняла повноваження депутата Святослава Вакарчука від тодішньої фракції блоку "Наша Україна-Народна Самооборона", нагадують "Українські новини".