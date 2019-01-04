 СБУ: У 2018 році в Україні попереджено вісім терактів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2019

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Новини

СБУ: У 2018 році в Україні попереджено вісім терактів

Протягом минулого року СБУ викрила понад 70 осіб, причетних до підривної діяльності в Україні, та попередила вісім терористичних актів, повідомила спецслужба.

Правоохоронці попередили минулого років вісім терактів

Правоохоронці попередили минулого років вісім терактів

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) протягом 2018 року викрила 71 особу, причетну до розвідувально-підривної діяльності. Про це СБУ повідомила у вівторок, 8 січня. В результаті було розпочато 114 кримінальних проваджень за статтею щодо державної зради.

Військова контррозвідка відомства виявила 152 учасників терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", 54 з них були затриманы. Було розпочато 850 кримінальних проваджень і набрали сили 144 обвинувальні вироки.

Загалом у 2018 році слідчі СБУ здійснювали 10 931 кримінальне провадження стосовно 2699 осіб. Спецслужба також повідомила, що протягом минулого року на території України було попереджено вісім терористичних актів, п'ять з яких були розкриті. Загалом у 2016-2018 роках було попереджено 28 терактів.

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Журналіст Аркадій Бабченко, який був "застрелений" і "воскрес" в результаті операції СБУ, розповів DW про ставлення до вироку організатору "вбивства", свою роль у справі та чому не коментує дії української спецслужби. (02.10.2018)

Як повідомлялось раніше, одним із найрезонансніших попереджених терактів, за даними СБУ, була організація замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка. У травні минулого року влада повідомила, що його нібито застрелили біля помешкання у Києві. Наступного дня СБУ заявила, що інсценувала вбивство журналіста. Виправдовуючись за дезінформацію перед світовою спільнотою, правоохоронці запевняли, що таким чином попередили цілу низку терактів та оголосили підозру трьом українцям, які начебто діяли "за вказівками з Росії".

Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про список із 47 потенційних жертв в Україні, яких нібито мав намір усунути організатор замаху на Бабченка. Підозрюваний в організації замаху на Бабченка - український бізнесмен Борис Герман - був засуджений до чотирьох з половиною років позбавлення волі. Інший підозрюваний в цій справі бізнес-партнер Германа у кількох логістичних компаніях В'ячеслав Пивоварник перебуває у розшуку. У грудні Аркадій Бабченко у розмові з DW зазначив, що не бачив результатів розслідування СБУ.

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