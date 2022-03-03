СБУ: У Херсоні готують постановочний мітинг на підтримку РФ

Російські окупаційні війська готують провокацію у Херсоні, організовуючи "мітинг за Росію". Про це у відеозверненні у п'ятницю, 4 березня повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, для цього в місто завезли "чужинців", шукають "місцевих зрадників", щоб створити картинку "начебто Херсон вже не український".

Президент нагадав, що за таким сценарієм РФ створювала самопроголошені "ЛДНР", і закликав херсонців зупинити це. "Покажіть, що це Ваше місто. Ви можете все зупинити. Нікого не слухайте. Слухайте своїх дітей та своє серце. Ви - українці. Я закликаю херсонців позбутися будь-якого відчаю, Україна свого не віддасть", - сказав український лідер.

СБУ: В Херсон звезли десятки провокаторів з Криму

Про підготовку постановочних мітингів у Херсоні задля створення картинки для російських ЗМІ повідомляє й Служба безпеки України. Там розповіли, що російські окупаційні війська шукають нові методи дезінформації українців і виправдання своїх загарбницьких дій принаймні перед власним населенням. Для цього до Херсона звозять людей із Криму, які повинні вийти на постановочний мітинг, кажуть в СБУ.

За даними Служби безпеки, близько 60-80 кримчан вже заселили у місцевому готелі "Фрегат". "Ймовірно, сьогодні протягом дня вони під виглядом місцевих мешканців вийдуть на провокаційну акцію на центральній площі - з російським прапорами та "вдячністю" російським "визволителям", - зазначають в СБУ.

Крім того, в СБУ володіють інформацією, що росіяни захопили склад з одягом, що належить водній поліції, тож серед учасників "мітингу" можуть траплятися переодягнені російські військовослужбовці у формі українських поліцейських. У СБУ також наголошують, що такі мітинги не мають нічого спільного з реальними настроями, а є частиною інформаційної війни, як фейки та дезінформація.

Кулеба: Росіяни в Херсоні планують шоу

Напередодні, ввечері 3 березня про підготовку фейкової демонстрації за об'єднання Херсонщини з Кримом повідомляв також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Коли росіяни не можуть досягти реальних цілей, вони зосереджуються на фейковому телевізійному висвітленні. Захопивши телевежу в Херсоні, вони планують шоу: російські війська надають гуманітарну допомогу, а фальшивих "місцевих" привозять з Криму для влаштування фейкової "демонстрації" на користь "об’єднання" Херсонщини з Кримом", - написав глава зовнішньополітичного відомства України в своєму Twitter.

Нагадаємо, що Херсон є одним з найгарячіших напрямків російсько-української війни. Місто потерпає від атак російських військ, диверсійних груп, ракетних бомбардувань та авіаобстрілів. Українська армія чинить спротив. Утім, через постійні бої ситуація у місті наближена до гуманітарної катастрофи. Місцева влада неодноразово закликала до надання зеленого коридору для евакуації дітей та жінок, а також просила про гуманітарну допомогу.

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