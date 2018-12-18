СБУ стверджує, що затримала на Сході України російських розвідників

Служба безпеки України (СБУ) заявляє про затримання на Сході країни трьох агентурно-бойових груп головного управління генштабу збройних сил РФ (колишнє Головне розвідувальне управління). Затримання провели співробітники департаменту контррозвідки, повідомляється у четвер, 20 грудня, на сторінці СБУ в Facebook.

"Найближчими днями відбудеться спеціальний брифінг контррозвідки СБУ щодо затримання на Сході України трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки", - зазначили в українській спецслужбі. Інших деталей щодо анонсованого спецбрифінгу контррозвідки в СБУ не надали.

Також СБУ оприлюднила дані про 10 найманців приватної військової компанії Вагнера, які можуть бути причетні до вбивства російських журналістів у Центральноафриканській республіці влітку цього року. За даними СБУ, найманців ПВК "Вагнер" було спрямовано до ЦАР керівництвом головного управління генштабу ЗС РФ ще на початку року. Структурою прикриття терористів нібито є комерційна фірма "М-Фінанс", афільована з російським бізнесменом Євгеном Пригожиним.

Ці найманці, як зазначають в українській службі безпеки, здійснювали у ЦАР інструкторську підготовку членів місцевих воєнізованих формувань, а також забезпечення таємного вивезення алмазів до Росії.

Журналіст Орхан Джемаль, режисер Олександр Расторгуєв і оператор Кирило Радченко були вбиті в ЦАР 30 липня. Росіяни працювали над розслідуванням "Російські найманці" про приватну військову компанію Вагнера - неофіційну військову організацію, яка не входить до складу регулярних збройних сил Росії.