 СБУ стверджує, що затримала на Сході України російських розвідників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2018

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Новини

СБУ стверджує, що затримала на Сході України російських розвідників

Три "агентурно-бойові групи" російської розвідки затримала на Сході України контррозвідника СБУ, стверджують в українській спецслужбі. Також СБУ оприлюднила дані про 10 найманців приватної військової компанії Вагнера.

СБУ обіцяє дати спецбрифінг щодо нинішніх затримань

СБУ обіцяє дати спецбрифінг щодо нинішніх затримань

Служба безпеки України (СБУ) заявляє про затримання на Сході країни трьох агентурно-бойових груп головного управління генштабу збройних сил РФ (колишнє Головне розвідувальне управління). Затримання провели співробітники департаменту контррозвідки, повідомляється у четвер, 20 грудня, на сторінці СБУ в Facebook.

"Найближчими днями відбудеться спеціальний брифінг контррозвідки СБУ щодо затримання на Сході України трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки", - зазначили в українській спецслужбі. Інших деталей щодо анонсованого спецбрифінгу контррозвідки в СБУ не надали.

DW.COM

Приватна військова компанія Вагнера в Росії - поза законом. Про неї не говорять на держканалах. Але її бійці, судячи з усього, гинули на Донбасі і тепер у Сирії. DW зібрала відомості про цю ПВК. (15.02.2018)

Троє журналістів з Росії вирушили до Центральноафриканської республіки, щоб знімати фільм про діяльність приватних військових компаній. Мотивом вбивства, можливо, було пограбування. (31.07.2018)

Також СБУ оприлюднила дані про 10 найманців приватної військової компанії Вагнера, які можуть бути причетні до вбивства російських журналістів у Центральноафриканській республіці влітку цього року. За даними СБУ, найманців ПВК "Вагнер" було спрямовано до ЦАР керівництвом головного управління генштабу ЗС РФ ще на початку року. Структурою прикриття терористів нібито є комерційна фірма "М-Фінанс", афільована з російським бізнесменом Євгеном Пригожиним.

Ці найманці, як зазначають в українській службі безпеки, здійснювали у ЦАР інструкторську підготовку членів місцевих воєнізованих формувань, а також забезпечення таємного вивезення алмазів до Росії.

Журналіст Орхан Джемаль, режисер Олександр Расторгуєв і оператор Кирило Радченко були вбиті в ЦАР 30 липня. Росіяни працювали над розслідуванням "Російські найманці" про приватну військову компанію Вагнера - неофіційну військову організацію, яка не входить до складу регулярних збройних сил Росії.

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