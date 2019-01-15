СБУ підтвердила затримання "антиукраїнської пропагандистки" Олени Бойко

Служба безпеки України (СБУ) у четвер, 17 січня, підтвердила затримання "антиукраїнської пропагандистки" Олени Бойко (Віщур), яку раніше видворили з території Росії.

Як СБУ зазначає на своїй сторінці в соцмережі Facebook, "починаючи з 2014 року агітаторка поширювала в інтернеті матеріали антиукраїнського характеру, пропагувала протистояння між українцями через політичні переконання, публічно закликала до порушення територіальної цілісності України".

У серпні 2015 року, виїхавши на тимчасово окуповані території, а згодом і до РФ, жінка у засобах масової інформації постійно закликала до зміни меж території або державного устрою України, повідомили в українській спецслужбі. 14 грудня 2018 року Олену Бойко (Віщур) оголосили у розшук, а 15 грудня Галицький районний суд Львова дав дозвіл на її затримання, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Напередодні Бойко затримали у пункті пропуску "Гоптівка" Харківської області. Повідомляється, що Бойко (Віщур) була активною авторкою сайту "Галицький яструб", де публікувалися матеріали антиукраїнської спрямованості. Преображенський суд Москви 10 грудня 2018 року ухвалив рішення про висилку українки за порушення правил в'їзду в РФ або режиму перебування в РФ.