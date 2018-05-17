СБУ проводить обшуки на комбінаті "Арселор Міттал Кривий Ріг"

Служба безпеки України у суботу, 20 липня, проводить обшуки на території гірничо-металургійного комбінату "Арселор Міттал Кривий Ріг", що у Дніпропетровській області, через підозри в екоциді. Про це повідомив виконувач обов'язків генерального директора підприємства Олександр Іванов. "Сьогодні на наше підприємство приїхали з перевіркою і обшуком представники Служби безпеки України. Упевнений, ви знаєте, що недавно нас, найбільшого іноземного інвестора в Україні, звинуватили в екоциді - знищенні рослинного і тваринного світу, отруєнні повітря і води, що призвело до екологічної катастрофи", - заявив він у відеозверненні, розміщеному на сторінці комбінту у Facebook. В СБУ агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили факт проведення слідчих дій в рамках розслідування кримінального провадження про екоцид.

За словами Іванова, представники СБУ прийшли з обшуком на третю машину безперервного лиття заготовок та вилучили копії всіх документів з цього обладнання, а також почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання. "Ми підтвердили нашу готовність до нової комплексної перевірки з екології і вже взяли участь в обговоренні плану подальших дій щодо покращення стану навколишнього середовища з представниками офісу президента", - зазначив керівник підприємства.

Він додав, що дії правоохоронців ставлять під сумнів подальшу реалізацію масштабної програми модернізації на комбінаті. "Ми нікого не звинувачуємо, але хочемо бути впевненими, що всі дії відбуватимуться виключно в законодавчому руслі за єдиними стандартами. Тому просимо про підтримку з боку наших партнерів і міжнародних організацій", - сказав Іванов, закликавши посольства країн Великої сімки, Європейську бізнесасоціацію, Американську торгівельну палату, Укрметалургпром, Федерацію металургів України та інші організації звернути увагу на цю ситуацію.

17 липня СБУ відкрила кримінальне провадження щодо "Арселор Міттал Кривий Ріг" за забруднення навколишнього середовища за статтею Кримінального кодексу щодо екоциду. 12 липня президент України Володимир Зеленський, який походить з Кривого Рогу, розкритикував підприємство за невиконання вчасно зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали внаслідок шкідливих викидів в атмосферу.

"Арселор Міттал Кривий Ріг" є найбільшим в Україні металургійним підприємством. За даними Державної фіскальної служби, на 2019 рік воно займає 12-те місце в списку найбільших платників податків. У 2018 році компанія сплатила до бюджету податків на 3,9 мільярда гривень. Комбінат має намір інвестувати в модернізацію виробництва 1,8 мільярда доларів до 2023 року. За 13 років роботи в Україні загальні інвестиції компанії становлять 9,2 мільярда доларів.