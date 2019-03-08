 СБУ пояснила, чому заборонила в′їзд австрійському журналісту Вершютцу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2019

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Новини

СБУ пояснила, чому заборонила в'їзд австрійському журналісту Вершютцу

Підставою для рішення на рік заборонити в'їзд до України Крістіану Вершютцу в СБУ назвали необхідність подбати про безпеку журналіста. Австрія вимагає скасувати заборону.

Crtistian Wehrschutz, Крістіан Вершютц

Крістіан Вершютц очолює київське бюро австрійського телеканалу ORF

Служба безпеки України (СБУ) в суботу, 9 березня, підтвердила інформацію про заборону в’їзду до України терміном на один рік австрійському журналісту Крістіану Вершютцу (Christian Wehrschutz), який очолює київське бюро австрійського телеканалу ORF.

"Підставою для такого рішення стала необхідність забезпечення безпеки журналіста. Нагадаємо, що Крістіан Вершютц наголошував у своєму інтерв’ю про існуючі погрози його життю в Україні", - повідомляється на Facebook-сторінці відомства. Про яке саме інтерв'ю йдеться, у спецслужбі не уточнили.

DW.COM

Австрійська влада вважає "неприйнятним в Європі актом цензури" рішення СБУ заборонити в'їзд журналісту Крістіану Вершютцу. Сам Вершютц каже, що планує оскаржити заборону. (08.03.2019)

Австрійський телевізійний журналіст Кристіан Вершютц написав книгу про останні події в Україні. В інтерв’ю DW автор розповів про її героїв, а також про те, як змінилася для нього Україна за 20 років. (25.11.2014)

В СБУ додали, що ухвалили рішення заборонити в'їзд Вершютцу "для уникнення можливих провокацій" під час його перебування в Україні.

Австрія вимагає скасувати заборону

Рішення української спецслужби напередодні різко засудив офіційний Відень. Міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl) назвала заборону "актом цензури, що є неприйнятним у Європі", і вимагала негайно скасувати це рішення. Канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) підтримав позицію міністерки. В ОБСЄ теж закликали Київ зняти заборону.

Українського посла у Відні викличуть в австрійське МЗС наступного тижня для пояснень, повідомив інформагенції AFP речник міністерства.

Посол України в Австрії Олександр Щерба 8 березня в коментарі австрійській радіостанції Ö1 заявив, що Вершютц "демонстративно" порушив закон, коли він та його команда робили репортаж із анексованого Росією Криму влітку 2018 року. У репортажі йшлося про в'їзд на півострів Керченським мостом із Росії. Київ розглядає це як порушення законів України.

Окрім того, Вершютц в'їжджав на тимчасово непідконтрольні території Донбасу з Росії, щоб уникнути проходження через українські контрольно-пропускні пункти. Про це повідомила перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова.

Сам Вершютц відкидає звинувачення і стверджує, що не порушував законів України. Улітку 2018 року він отримав дозвіл від української влади для поїздки в анексований Крим, а під час знімання мосту перебував на півострові, заявив він у ефірі радіостанції Ö1.

Крістіан Вершютц - один із найвідоміших австрійських журналістів, які висвітлюють події у Східній Європі та на пострадянському просторі.

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