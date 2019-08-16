СБУ повідомила про затримання ізраїльського "інтернет-наркокороля"

Засновника ізраїльської мережі з онлайн-продажу марихуани Амоса Дова Сільвера затримали в Україні співробітники Служби безпеки України (СБУ). Про це в суботу, 17 серпня, повідомила пресслужба СБУ.

Крім того, затримано також трьох співробітників СБУ, котрих підозрюють у допомозі втечі Сільвера в аеропорту "Бориспіль". Затриманий вже "найближчим часом" буде екстрадований, уточнюється у повідомленні.

У спецслужбі зазначили лише, що затримання відбулося "в одній із областей" України. Водночас український журналіст Юрій Бутусов повідомив з посиланням на свої джерела, що Сільвера затримали в Умані.

Як повідомлялося, 16 серпня засновника віртуальної мережі збуту наркотичних речовин Telegrass Амоса Дова Сільвера мали вислати з Києва до Тель-Авіва, після того, як український суд відхилив його апеляцію та дозволив його екстрадицію до Ізраїлю. Обвинуваченого доставили до міжнародного аеропорту Бориспіль, проте йому вдалося втекти звідти.

Міжнародне розслідування

Амоса Дова Сільвера затримали в Україні у березні цього року. Попередньо ізраїльська прокуратура висунула йому та ще 26 особам низку обвинувачень у наркотрафіку, відмиванні грошей і за іншими статтями. Арешти паралельно проводилися в Ізраїлі, Україні, Німеччині та США.

Розслідування, що тривало близько року, велося детективами відділу Лахав 433, який називають "ізраїльським ФБР", спільно із правоохоронцями України, США, Німеччини, Румунії, Франції та Нідерландів. Загалом у справі допитали півсотні осіб. Арешт Сільвера проводився за участі СБУ та ГПУ.

Його вважають "мозком" популярної мережі Telegrass. Вона спеціалізувалася на збуті наркотичних речовин, передусім, марихуани, через платформу месенджера Telegram. За даними обвинувачення, мережа об'єднувала понад три тисячі наркодилерів і близько 100 тисяч клієнтів з обсягами збуту на мільйони доларів.

Після арешту в Києві Сільвера помістили до Лук'янівського СІЗО. Він публікував фото у соцмережах з підписом "важко пояснити, наскільки жахливими є тюрми в Україні" та твердив, що нестерпні умови створюють йому навмисно, аби він не опирався екстрадиції. Згодом головного підозрюваного гучної справи перевели під домашній арешт. Тоді Сільвер охоче спілкувався з журналістами та наполягав на своїй невинуватості. У минулому Сільвер був активістом за легалізацію марихуани.

Останніми роками Ізраїль взяв курс на декриміналізацію вжитку марихуани, у тому числі через плани експорту цього продукту з метою медичного застосування. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху недавно заявив про наміри ініціювати подальшу лібералізацію у цій сфері. Нетаньяху наступного тижня прибуває до України з першим за 20 років офіційним візитом.