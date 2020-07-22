 СБУ повідомила Максиму Кривошу підозру у вчиненні теракту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2020

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СБУ повідомила Максиму Кривошу підозру у вчиненні теракту

Після затримання у нього вилучено цілий арсенал зброї та вибухівки. Зокрема, автомат "АКС-74У", револьвер, гранати наступальної дії "РГД-5".

Затриманий нападник у Луцьку

Затриманий нападник у Луцьку

Служба безпеки України повідомила Максиму Кривошу, який захопив 21 липня автобус в Луцьку, про підозру у вчиненні терористичного акту. Про це у середу, 22 липня, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокуратури Волинської області слідчими управління СБУ в області повідомлено громадянину про підозру у вчиненні терористичного акту, захопленні й утриманні осіб як заручників із загрозою знищення людей, зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу, а також у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - йдеться в повідомленні. 

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Як повідомляється, після затримання у нього вилучено цілий арсенал зброї та вибухівки. Зокрема, автомат "АКС-74У", револьвер, гранати наступальної дії "РГД-5".

У пресслужбі зазначають, що наразі вирішується питання прообрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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За даними слідства, чоловік захопив у Луцьку рейсовий автобус приміського сполучення з пасажирами й утримував їх протягом дня, висуваючи вимоги до президента та інших чиновників. Після переговорів нападника з Володимиром Зеленським і публікації на офіційній сторінці Зеленського у Facebook короткого відео, на якому президент закликав усіх дивитися фільм "Земляни" 2005 року, заручники були звільнені, а нападник добровільно здався правоохоронцям. Згодом відео зі сторінки Зеленського у Facebook було видалено.

 

 

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