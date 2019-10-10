СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру в держзраді

Служба безпеки України (СБУ) повідомила лідеру "Партії Шарія", відеоблогеру Анатолію Шарію про підозру у вчиненні злочину. Про це в вівторок, 16 лютого, повідомила пресслужба відомства.

На думку слідчих, Шарій здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур, йдеться у повідомленні.

Підозра оголошена під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України - частина 1 статті 111 (державна зрада) та частина 1 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

"Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв'ю та виступах А. Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні спецслужби. Крім того, в СБУ підозрюють політика й відеоблогера в тому, що він був причетний до "розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо".

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Встановлено, що з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали Шарій сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій, повідомили в СБУ. Зокрема, він займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Донбасі для загострення та дестабілізації суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів, йдеться в повідомленні.

У СБУ наголосили, що зазначені протиправні дії підозрюваного активно використовували такі російські ЗМІ, як "Россия 24", "Россия 1", телеканал міністерства оборони РФ "Звезда" та інші. "До уваги слідства були також прийняті неодноразові заяви та звернення громадян і організацій стосовно можливої антиукраїнської діяльності блогера на підставі поширюваних ним матеріалів у мережі інтернет та виступів на російських ЗМІ", - додали в СБУ.

Шарій вважає справу проти нього політичною

Сам Анатолій Шарій вважає відкриті проти нього кримінальні справи політично вмотивованими. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. "Тепер мені не треба зайвий раз доводити в ЄС, що всі справи на мене - чиста політика", - написав Шарій.

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У листопаді 2020 року СБУ відкрила справу проти Шарія за підозрою в посяганні на територіальну цілісність України, нагадує інформагенція "Українські новини".

Як повідомлялося, у липні 2019 року виявилося, що на ім'я Анатолія Шарія в Литві зареєстровано підприємство.