СБУ передала прокуратурі одного зі звільнених сепаратистами українців

Служба безпеки України (СБУ) передала прокуратурі звільненого 28 червня з полону українця Дмитра Великого для розслідування справи про дезертирство. Про передачу цього громадянина прокуратурі повідомила в суботу, 29 червня, пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що Дмитро Великий перебуває в Україні в розшуку за підозрою в дезертирстві, йдеться в повідомленні. "Після прильоту в аеропорт "Київ"співробітники СБУ дали можливість громадянинові зустрітися з батьками в Павлоградському районі Дніпропетровської області. Після цього, (…), він був переданий СБУ слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу", - сказано в повідомленні.

Жодних порушень прав громадянина під час супроводу до військової прокуратури не сталося, рішення про подальші процесуальні дії буде ухвалюватися військовою прокуратурою, зазначається в повідомленні пресслужби СБУ.

Нагадаємо, напередодні разом з членом політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком до України з Мінська прибуло четверо звільнених сепаратистами українських громадян.