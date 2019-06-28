 СБУ передала прокуратурі одного зі звільнених сепаратистами українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2019

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Новини

СБУ передала прокуратурі одного зі звільнених сепаратистами українців

Щодо звільненого 28 червня з полону сепаратистів Донбасу українця Дмитра Великого розслідується справа про дезертирство. СБУ передала його військовій прокуратурі.

СБУ

Служба безпеки України (СБУ) передала прокуратурі звільненого 28 червня з полону українця Дмитра Великого для розслідування справи про дезертирство. Про передачу цього громадянина прокуратурі повідомила в суботу, 29 червня, пресслужба СБУ.

DW.COM

Віктор Медведчук чомусь обмінює полонених лише перед виборами, а МЗС ігнорує главу держави в зовнішній політиці, заявив президент України Володимир Зеленський. Він також звернувся до президента РФ Володимира Путіна. (27.06.2019)

З Донбасу повернулися четверо українських полонених. Віктору Медведчуку, який приписує собі їхнє звільнення в обхід офіційного Києва, влада закидає передвиборний піар. (28.06.2019)

Співробітники СБУ встановили, що Дмитро Великий перебуває в Україні в розшуку за підозрою в дезертирстві, йдеться в повідомленні. "Після прильоту в аеропорт "Київ"співробітники СБУ дали можливість громадянинові зустрітися з батьками в Павлоградському районі Дніпропетровської області. Після цього, (…), він був переданий СБУ слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу", - сказано в повідомленні.

Жодних порушень прав громадянина під час супроводу до військової прокуратури не сталося, рішення про подальші процесуальні дії буде ухвалюватися  військовою прокуратурою, зазначається в повідомленні пресслужби СБУ.

Нагадаємо, напередодні разом з членом політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком до України з Мінська прибуло четверо звільнених сепаратистами українських громадян.

  • Перемога і мир

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Перемога і мир

    Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".

  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

    Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.

  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Короткий перепочинок

    2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.

  • На фронті

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    На фронті

    Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.

  • Без надії

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Без надії

    73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.

  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


DW.COM

Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

Зайцеве - село на лінії фронту на Донбасі. Тут залишилося мало людей. Ті, що залишилися, прагнуть миру. Але до нього, судячи з усього, ще дуже далеко. Фоторепортаж DW. (09.04.2019)  

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