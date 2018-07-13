СБУ перевіряє дії керівництва "Дніпроазоту" через відмову виробляти хлор

Службою безпеки України (СБУ) розпочато перевірку дій посадових осіб ПАТ "ДніпроАЗОТ", які призвели до створення дефіциту рідкого хлору. Про це в п'ятницю, 20 липня, повідомила прес-служба СБУ.

У розміщеному на сайті відомства повідомленні наголошується, що нещодавні дії адміністрації підприємства створили "передумови до порушення нормального функціонування об'єктів життєзабезпечення населення та небезпеку для здоров'я людей".

Вказується зокрема на те, що оголошене 15 червня 2018 року призупинення виробництво та відвантаження рідкого хлору водопостачальним підприємствам України сталося "в порушення договірних зобов'язань та без завчасного попередження". Такі дії призвели до загрози "виникнення масових отруєнь та поширення епідемій", зазначається на сайті СБУ.

Підстави для підвищення цін

Водночас у відомстві заявили, що предметом перевірки стане також і "обґрунтованість збільшення у декілька разів вартості реагенту на шляху від виробника до кінцевого споживача".

За результатами перевірки слідчі СБУ ухвалять рішення щодо кваліфікації за Кримінальним кодексом України "дій осіб, причетних до штучного створення передумов до виникнення надзвичайної ситуації", наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, через відмову ПАТ "Дніпроазот" від виробництва рідкого хлору - основного реагенту для знезараження води та забезпечення населення питною водою в деяких містах України вже виникли проблеми з водопостачанням. В Антимонопольному комітеті України (АМКУ) застерегли керівництво "Дніпроазоту" щодо можливості стягнення штрафів, адже це підприємство - єдине в Україні, що спеціалізується на виробництві такого виду продукції. В самій адміністрації підприємства нещодавно повідомили, що готові відновити виробництво та реалізацію рідкого хлору за умови погодження з АМКУ питання підвищення цін на цю продукцію.

Як повідомлялося, у середині червня АТ "Дніпроазот" - виробник рідкого хлору, який використовують водоканали для знезараження питної води, - попередив, що припиняє поставки і зупиняє виробництво цієї речовини. У підприємстві пояснили такий крок зависокими цінами на газ.