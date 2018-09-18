 СБУ оприлюднила розмови лідерів ″ДНР″ після вбивства Захарченка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2018

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Новини

СБУ оприлюднила розмови лідерів "ДНР" після вбивства Захарченка

Оприлюднені записи розмов керівників самопроголошеного уряду "ДНР", на думку СБУ, свідчать про міжусобну боротьбу серед сепаратистів та узгодження ними своїх дій з Владиславом Сурковим.

Денис Пушилін домовлявся щодо усунення від влади старої команди Олександра Захарченка

Денис Пушилін домовлявся щодо усунення від влади старої команди Олександра Захарченка

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила перехоплені розмови представників керівництва так званої "ДНР", в яких вони обговорюють зміни у "владній структурі" псевдоутворення та узгодження цих дій із помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

У СБУ наголошують, що запис розмов відбувся через тиждень після смерті Захарченка, що свідчить "про повну залежність так званого вищого керівництва "ДНР" від рішень "куратора від Кремля" Суркова.

За даними СБУ, 6 вересня офіційний радник вже загиблого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, Олександр Казаков, зателефонував Дмитру Трапєзнікову, який на той час виконував обов'язки голови так званої "ДНР". "Як стало відомо з розмови, вони чітко розраховують на вирішення ситуації Владиславом Сурковим", - повідомили в прес-центрі СБУ в понеділок, 24 вересня.

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На оприлюднених аудіозаписах Трапєзніков та Казаков обговорюють майбутню "екстрену нараду", яку в Москві скликав Сурков, де обговорюватиметься остаточне затвердження нового глави "ДНР" і складу так званої "Ради міністрів ДНР".

Ввечері того ж дня, як повідомили в СБУ, відбулася розмова між Трапезніковим і Денисом Пушиліним, який обіймав посаду голови "Народної ради ДНР", в якій вони узгоджували свої дії спільно з керівником "МГБ ДНР" Володимиром Павленком про затримання та звільнення низки функціонерів самопроголошеної "республіки", зокрема і Казакова.

На думку української спецслужби, зміст переговорів свідчить про "стійкий конфлікт між вождями фейкової республіки" і доводить наміри Пушиліна і Трапєзнікова у будь-який спосіб позбутися впливових конкурентів з команди Захарченка та провести місцевий переворот.

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