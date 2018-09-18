СБУ оприлюднила розмови лідерів "ДНР" після вбивства Захарченка

Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила перехоплені розмови представників керівництва так званої "ДНР", в яких вони обговорюють зміни у "владній структурі" псевдоутворення та узгодження цих дій із помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

У СБУ наголошують, що запис розмов відбувся через тиждень після смерті Захарченка, що свідчить "про повну залежність так званого вищого керівництва "ДНР" від рішень "куратора від Кремля" Суркова.

За даними СБУ, 6 вересня офіційний радник вже загиблого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, Олександр Казаков, зателефонував Дмитру Трапєзнікову, який на той час виконував обов'язки голови так званої "ДНР". "Як стало відомо з розмови, вони чітко розраховують на вирішення ситуації Владиславом Сурковим", - повідомили в прес-центрі СБУ в понеділок, 24 вересня.

На оприлюднених аудіозаписах Трапєзніков та Казаков обговорюють майбутню "екстрену нараду", яку в Москві скликав Сурков, де обговорюватиметься остаточне затвердження нового глави "ДНР" і складу так званої "Ради міністрів ДНР".

Ввечері того ж дня, як повідомили в СБУ, відбулася розмова між Трапезніковим і Денисом Пушиліним, який обіймав посаду голови "Народної ради ДНР", в якій вони узгоджували свої дії спільно з керівником "МГБ ДНР" Володимиром Павленком про затримання та звільнення низки функціонерів самопроголошеної "республіки", зокрема і Казакова.

На думку української спецслужби, зміст переговорів свідчить про "стійкий конфлікт між вождями фейкової республіки" і доводить наміри Пушиліна і Трапєзнікова у будь-який спосіб позбутися впливових конкурентів з команди Захарченка та провести місцевий переворот.