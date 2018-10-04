 СБУ оприлюднила дані двохсот найманців ПВК ″Вагнера″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2018

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Новини

СБУ оприлюднила дані двохсот найманців ПВК "Вагнера"

Із понад 200 російських найманців ПВК "Вагнера", чиї персональні дані оприлюднила українська спецслужба, є й такі, хто брав участь у подіях на Донбасі і в Криму, стверджує СБУ.

Військові на Донбасі

Військові на Донбасі

Служба безпеки України (СБУ) в неділю, 7 жовтня, оприлюднила персональні дані 206 позаштатних співробітників російської військової розвідки (ГУ генштабу ЗС РФ) зі складу ПВК "Вагнера", які раніше були ідентифіковані СБУ як учасники лютневих подій в Сирії. Список, в якому зазначено ПІБ, громадянство, дата народження та адреса проживання, а також інформація про те, коли загинув цей найманець, розміщено на сайті української спецслужби.

DW.COM

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Згідно з інформацією СБУ, вісім найманців "Вагнера", які загинули під час так званого "пригожинського наступу" 7 лютого 2018 року в Сирії у районі сирійського Дейр-ез-Зору, в 2014-2016 роках брали участь у бойових діях на Донбасі, а деякі з них активно сприяли російській анексії АР Крим або направлялися російськими спецслужбами на підконтрольну територію України "для вчинення терористичних актів та диверсій".

У СБУ заявляють, що підтверджена кількість загиблих та померлих від поранень найманців "Вагнера" внаслідок бойового зіткнення 7 лютого 2018 року становить уже 58 осіб. В оприлюдненому СБУ списку містяться і громадяни України, їх налічується близько 15 осіб.  

Як повідомлялося, влітку у Центрально-Африканській Республіці загинули троє російських журналістів, які працювали над розслідуванням "Російські найманці", присвяченому приватній військовій компанії Вагнера - неофіційній військовій організації, яка не входить до складу регулярних збройних сил Росії.

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Воювали на Донбасі, загинули в Сирії: чи бомбили США найманців "Вагнера"? (15.02.2018)

Посилання в інтернеті

Список найманців ПВК Вагнера на сайті СБУ

Аудіо й відео до теми

Воювали на Донбасі, загинули в Сирії: чи бомбили США найманців "Вагнера"? (15.02.2018)  

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