 СБУ обшуковує помешкання намісника Києво-Печерської лаври | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

СБУ обшуковує помешкання намісника Києво-Печерської лаври

Служба безпеки України проводить обшук помешкання митрополита УПЦ МП, намісника Києво-Печерської лаври Павла. Напередодні комісія мінкульту почала перевірку святинь Києво-Печерської лаври.

Києво-Печерська лавра

Києво-Печерська лавра

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) обшукують помешкання у намісника Києво-Печерської лаври митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Павла. Обшук провадиться в рамках справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі, повідомили у п'ятницю, 30 листопада, агенції "Інтерфакс-Україна" у Службі безпеки.

"СБУ здійснює обшуки за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або ставлення до релігії", - заявили у Службі безпеки України.

DW.COM

Синод Вселенського патріархату схвалив проект статуту помісної православної церкви в Україні. Дата проведення об'єднавчого собору в Україні поки що не повідомляється. (29.11.2018)

Уряд України повернув комплекс споруд Почаївської лаври до складу Кременець-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. (28.11.2018)

Пізніше цю інформацію підтвердив також і керівник апарату СБУ Ігор Гуськов. "СБУ (…) здійснює слідчі дії у рамках кримінального провадження (…) у предстоятеля", - зазначив Гуськов на брифінгу в прес-центрі СБУ.

Як ми повідомляли раніше, спеціальна комісія міністерства культури України 29 листопада розпочала перевірку святинь Києво-Печерської лаври. Робота комісії відбувається під наглядом ченців, наглядачів печер і членів Духовного собору обителі.

Спеціальну комісію, до складу якої ввійшли співробітники міністерства культури України та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, було створено з ініціативи мінкульту. Метою комісії є перевірка наявних церковних коштовностей і святинь, переданих Києво-Печерській лаврі починаючи з 1988 року - від моменту відкриття монастиря після відродження.

Дивитись відео 01:19
Now live
01:19 хв

Почаївську лавру повернули державі: наступна Києво-Печерська? (28.11.2018)

 

Аудіо й відео до теми

Почаївську лавру повернули державі: наступна Києво-Печерська? (28.11.2018)  

Також за темою

Moskau Orthodoxe Weihnachten 7.1.2015

СБУ відкрила справу проти кліриків УПЦ МП через дискримінацію 11.01.2018

Ідеться про обмеження прав громадян через їхні релігійні переконання. СБУ розслідує скандальний випадок із відмовою в обряді у Запоріжжі.

Реклама

Докладно

Karikatur von Sergey Elkin - Konflikts zwischen Russland und Ukraine

Володимир Путін на сторожі Керченської протоки

Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на конфлікт між Україною і Росією. 

Український аграрний експорт зростає

Аграрний експорт України у 2018 році зріс

За десять місяців 2018 року аграрний експорт зріс до 14,8 мільярда доларів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  