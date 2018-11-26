СБУ обшуковує помешкання намісника Києво-Печерської лаври

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) обшукують помешкання у намісника Києво-Печерської лаври митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Павла. Обшук провадиться в рамках справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі, повідомили у п'ятницю, 30 листопада, агенції "Інтерфакс-Україна" у Службі безпеки.

"СБУ здійснює обшуки за місцем проживання предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або ставлення до релігії", - заявили у Службі безпеки України.

Пізніше цю інформацію підтвердив також і керівник апарату СБУ Ігор Гуськов. "СБУ (…) здійснює слідчі дії у рамках кримінального провадження (…) у предстоятеля", - зазначив Гуськов на брифінгу в прес-центрі СБУ.

Як ми повідомляли раніше, спеціальна комісія міністерства культури України 29 листопада розпочала перевірку святинь Києво-Печерської лаври. Робота комісії відбувається під наглядом ченців, наглядачів печер і членів Духовного собору обителі.

Спеціальну комісію, до складу якої ввійшли співробітники міністерства культури України та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, було створено з ініціативи мінкульту. Метою комісії є перевірка наявних церковних коштовностей і святинь, переданих Києво-Печерській лаврі починаючи з 1988 року - від моменту відкриття монастиря після відродження.