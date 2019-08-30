СБУ обшукала редакцію програми "Гроші" телеканалу "1+1"

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) у середу, 5 лютого, обшукали приміщення редакції програми "Гроші", яка виходить на телеканалі "1+1".

"Обшуки, які проводяться по вулиці Куренівській, 18, не пов'язані з діяльністю телеканалу "1+1", а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання ними аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб", - повідомила пресслужба СБУ.

Слідчі дії проводяться і в інших осіб, "які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів", додали в Службі безпеки.

За даними ЗМІ, йдеться про обшуки у помешканнях журналістів програми "Секретні матеріали" телеканалу "1+1" Євгена Куксіна та Дениса Данька.

У СБУ уточнили, що ці обшуки проводять на підставі рішення суду і "жодного втручання в роботу каналу "1+1" не здійснюється". У спецслужбі пообіцяли згодом оприлюднити деталі.

У медіагрупі "1+1 медіа" вимагають пояснень від голови СБУ

Медіагрупа "1+1 медіа" підтвердила, що співробітники СБУ провели обшуки у приміщенні редакції програми "Гроші".

"Причини обшуку нам невідомі. Примітно, що за весь час існування незалежної України це - перший обшук, який проводиться в "1+1 медіа". Ми можемо тільки припустити, що він пов'язаний з викривальною діяльністю програми", - йдеться у заяві медіагрупи.

Медіагрупа звернулася до голови СБУ Івана Баканова з проханням прокоментувати ситуацію та повідомити про причини обшуку, якщо вони йому відомі.

Зеленський вимагав встановити причетних до запису розмов у кабінеті Гончарука

ЗМІ пов'язують ці обшуки з діяльністю народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського. Він працював ведучим програми "Гроші", яка позиціонує себе як проєкт журналістських розслідувань. Також Дубінський є керівником проєкту "Українські сенсації". Обидва проєкти виходять на телеканалі "1+1", що належить олігарху Ігорю Коломойському.

Ім'я Дубінського згадувалося в ЗМІ у контексті скандалу навколо появи в інтернеті записів розмов, зроблених у кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Сам народний депутат заперечує свою причетність до скандалу та появи записів.

У січні президент України Володимир Зеленський вимагав від правоохоронних органів упродовж двох тижнів встановити причетних до запису розмов.

Раніше низка Telegram-каналів поширила аудіозапис, на якому декілька людей обговорюють підготовку доповіді з економічної політики президента, а також причини та наслідки підвищення курсу гривні. На записах людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про "примітивні" уявлення в економіці Володимира Зеленського, а себе називає "профаном в економіці".

Як стверджується, запис було зроблено 16 грудня, а в нараді, крім Гончарука, брали участь заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів та інші. Згодом Юлія Ковалів спростувала свою участь у нараді. Після оприлюднення записів Олексій Гончарук закинув неназваним силам бажання завадити роботі його команді та запевнив, що його уряд має план розвитку української економіки.