СБУ за рік заблокувала 300 інтернет-ресурсів, які поширювали дезінформацію

Служба безпеки України у 2018 році заблокувала понад 300 інтернет-ресурсів, які використовувала Росія в гібридній війні проти України, а також міжнародні злочинні угруповання "для поширення деструктивного інформаційного контенту". Про це в суботу, 22 грудня, повідомив прес-центр СБУ.

Спецслужба проводить досудові розслідування у 83 кримінальних провадженнях щодо власників та адміністраторів спільнот антиукраїнської спрямованості, йдеться в повідомленні на сайті відомства. Ці спільноти поширювали заклики до повалення конституційного ладу і державної влади, масових заворушень та інших протиправних дій. За даними СБУ, в рамках цих кримінальних проваджень 23 особам повідомлено про підозру. Суди протягом року оголосили 15 обвинувальних вироків.

Щодо 220 адміністраторів інтернет-спільнот вжито превентивних заходів. Дезінформація, яку поширювали на цих ресурсах, охоплювала понад 10 мільйонів інтернет-користувачів, стверджують в українській спецслужбі.

Для профілактики порушень в інформаційній сфері СБУ у 2018 році спільно з органами освіти та за підтримки громадських організацій започаткувала проект про медіаграмотність для учнів шкіл, повідомили в відомстві. Проект має на меті сформувати в молоді навички інформаційної безпеки під час користування інтернетом і соцмережами.