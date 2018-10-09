 СБУ заявляє про кібератаку російських хакерів на держоргани України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2018

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Новини

СБУ заявляє про кібератаку російських хакерів на держоргани України

Інформаційно-телекомунікаційні системи державних органів України атакували хакери з Росії, заявили в СБУ.

Кібернапад

Служба безпеки України (СБУ) заявляє про чергову кібератаку на інформаційно-телекомунікаційні системи державних органів України. "Фахівці спецслужби зафіксували нову цілеспрямовану атаку на інформаційно-телекомунікаційні системи державних органів України", - повідомили у прес-службі СБУ в четвер, 11 жовтня.

За даними української спецслужби, хакери використовували "нові зразки шкідливого програмного забезпечення". Зазначається, що функціональні можливості цього ПЗ уможливлюють "віддалене адміністрування процесів операційної системи і копіювання файлів, стеження за діями користувачів, перехоплення паролів".

В СБУ стверджують, що кібератаку здійснило підконтрольне російським спецслужбам хакерське угруповання, яке несе відповідальність за проведення в 2015-2017 роках кібератак на об'єкти критичної інфраструктури України, відомих як "BlackEnergy" і "NotPetya". Фахівці з кібербезпеки СБУ локалізували кібератаку й мінімізували її наслідки, йдеться у повідомленні спецслужби.

Нагадаємо, 9 жовтня Державна фіскальна служба (ДФС) заявила про кібератаку на її інформаційні ресурси.

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