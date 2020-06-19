СБУ заявляє про затримання позаштатного співробітника ГРУ

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про затримання в Києві громадянина України, який, за даними спецслужби, протягом 2014-2020 років здійснював функції одного з "кураторів" керівників самопроголошеної "Донецької народної республіки" за лінією Головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил РФ (ГРУ РФ).

"Зокрема, як позаштатний представник спецслужб РФ, він брав активну участь у створенні так званого "Розвідувального управління ДНР" та інших підрозділів", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у вівторок, 7 липня, на сайті СБУ.

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У СБУ зазначають, що у розпорядженні спецслужби є записи телефонних розмов затриманого, "які розкривають деталі міжвідомчих війн між ГРУ та ФСБ (Федеральною службою безпеки Росії. - Ред.) за контроль над керівниками так званої "ДНР"".

"Фігуранти записів у свої розмовах згадують прізвища директора ФСБ Олександра Бортнікова та його заступників Андрія Бурлаки і Сергія Смирнова, помічника президента РФ Владислава Суркова, керівників "ДНР" Олександра Захарченка, Олександра Бородая та інших", - йдеться у повідомленні.

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У СБУ також повідомляють, що важливою частиною записів є розмови затриманого із "генерал-майором ГРУ Сергієм Дубінським (позивний "Хмурий") та Леонідом Харченком (позивний «Крот»), яких оголошено у міжнародний розшук у справі рейсу MH17, збитого в липні 2014 року".