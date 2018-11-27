СБУ заявляє про затримання громадянина РФ, який готував диверсію на аеродромі

Контррозвідка СБУ затримала у Черкаській області громадянина РФ. У спецслужбі заявляють, що він готував диверсію на аеродромі Збройних сил України.
Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Черкаській області громадянина Російської Федерації. Як зазначили у спецслужбі, він готував диверсію "на стратегічно важливому військовому об'єкті", а саме на військовому аеродромі, повідомляється у четвер, 8 серпня, на офіційному сайті СБУ.
За даними оперативників спецслужби, російський громадянин, котрий мешкав на Черкащині, виготовляв вибухові речовини та саморобні вибухові пристрої. Крім того, він проводив розвідку на територіях, прилеглих до військового аеродрому Збройних Сил України.
В оселі затриманого вилучили три саморобні вибухові пристрої, майже два кілограми хімічних речовин, електродетонатор, два види вибухових речовин, нотатки з хімічними формулами, спеціалізовану літературу та схеми створення вибухівки. Також співробітники спецслужби виявили свідчення того, що іноземець збирав інформацію про військовий аеродром - імовірний об'єкт диверсії.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в скоєнні диверсії. Чоловікові обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Як уточнили в СБУ, спецоперація з викриття та затримання громадянина РФ проводилась під керівництвом прокуратури Черкаської області.
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