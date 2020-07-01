 СБУ заявила, що затримала ймовірного автора ″плівок Єрмака″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2020

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Новини

СБУ заявила, що затримала ймовірного автора "плівок Єрмака"

У СБУ стверджують, що затримали ймовірного автора відеозаписів з Денисом Єрмаком, братом керівника Офісу президента України. За даними ЗМІ, йдеться про Дмитра Штанька, якого підозрюють у записі розмов.

У СБУ заявили, що затримали ймовірного автора плівок Єрмака

У СБУ заявили, що затримали ймовірного автора "плівок Єрмака"

Служба безпеки України (СБУ) заявила, що у вівторок, 14 липня, в Києві в одній із кав'ярень співробітники служби затримали двох громадян під час отримання ними "неправомірної вигоди".

"Серед затриманих - ймовірний автор скандальних "плівок Єрмака", котрий раніше фігурував у записах, на яких нібито обговорювалося призначення окремих осіб на високі державні посади", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

У СБУ заявили, що завдяки цьому затриманню припинили "протиправну діяльність організованої злочинної групи". За даними спецслужби, її учасники нібито обіцяли комерсанту за 100 тисяч доларів США "вирішити" питання повернення майна через зв'язки у правоохоронних органах.

Слідство перевіряє цю інформацію. Кримінальне провадження розпочате за статтями щодо шахрайства та хабарництва. Операція проводилася під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, кажуть у спецслужбі.

У СБУ не називають імен затриманих. За даними інформагентства "Інтерфакс-Україна", СБУ затримала Дмитра Штанька, якого підозрюють у записі розмови з братом Денисом Єрмаком, братом керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

29 березня частину цих записів оприлюднив народний депутат України Гео Лерос. На цих відеозаписах Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на державні посади. Згідно з таймінгом на відео, записи були зроблені в серпні, вересні та жовтні 2019 року.

Андрій Єрмак назвав опубліковані відеозаписи з його братом "спланованою операцією" і заявив, що звернувся до СБУ і Державного бюро розслідувань. ДБР тоді відкрило кримінальну справу проти Гео Лероса. А Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційних злочинів під час призначення осіб до органів державної влади.

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